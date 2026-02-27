banner
Патч 1.9 для S.T.A.L.K.E.R. 2 виправить баг з надто сильними мутантами, — інсайдер

Маргарита Юзяк

Авторка новин

S.T.A.L.K.E.R. 2

Інсайдери подейкують, що наступний патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 виправить проблему з хаотичним спавном надто сильних мутантів.


Фанатський акаунт S.T.A.L.K.E.R. 2 News в X (Twitter) пише, що патч 1.9 нарешті принесе фікс багу, через який сильні мутанти випадково з’являлися занадто часто в певних районах Зони. Йдеться не про конкретний один вид, а про загальну систему спавну. Гра могла генерувати небезпечних противників частіше, ніж це було задумано, що робило ламало ігровий баланс.

У попередніх чутках казали, що оновлення принесе деякі функції з дорожньої карти 2025 року. Команда GSC Game World цілком ймовірно може додати бінокль та подовжений цикл дня і ночі. Перед релізом патча команда проведе внутрішнє тестування. Коли саме він з’явиться наразі невідомо, дати запуску немає.


Наразі останнім великим оновленням стали “Нерозказані історії”, в яких розповідається про загадкові події поблизу Малахіту та найсекретніший сховок Зони. У них додали 8 місій, 7 локацій, низку нових персонажів та унікальні предмети зі зброєю. А також з’явилася можливість побудувати новий хаб в Зоні.

Цього року фанати очікують отримати довгоочікуване DLC. Торік студія тизерила Дугу як ключове місце доповнення для S.T.A.L.K.E.R. 2, але поки що багато деталей про нього немає. Багато хто сподівався на реліз наприкінці 2025-го, однак геймерам доведеться зачекати.

