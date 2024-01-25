Стримінгове піратство приносить власникам $2 млрд і збитки світовій економіці $71 млрд на рік. Україна – серед лідерів із споживання

Зі зростанням популярності стримінгових сервісів, таких як Netflix, друге дихання отримало і піратство відео контенту. Тепер замість сервісів завантаження відео або торрент-трекерів все більшої популярності набувають піратські стримінгові сервіси.

Такі сервіси використовують спеціальне програмне забезпечення для копіювання фільмів та серіалів з легальних стримінгових сервісів, а потім розміщують контент на своїх власних платформах. Такі сервіси заробляють на рекламі та власних підписках близько $2 млрд на рік, йдеться у публікації Bloomberg. За даними Motion Picture Association, без витрат на створення контенту, прибутковість подібних сервісів наближається до 90%. Разом з тим, збитки для економіки США від стримінгового піратства оцінюються в $30 млрд втрачених доходів щорічно і близько 250 тис. робочих місць. Річні збитки глобальній економіці досягають $71 млрд.

У США, де налічується майже 130 сайтів з піратством за підпискою, на трійку найбільших із них у сукупності припадає близько 2 млн користувачів, які платять від $5 до $10 на місяць за фільми, серіали та спортивні трансляції. Аналітики кажуть, що кількість користувачів таких сайтів може різко зрости, оскільки вартість підписок легальних стримерів зростає та наближається до $20 на місяць (за кожний). У той час, як на піратських сайтах можна знайти контент з різних сервісів. Деякі піратські стримінгові сайти вже зараз можуть похвалитися більшою відвідуваністю, ніж легальні ресурси.

Стримінгове піратство процвітає не лише у США. Зазначається, що останні місяці російські злочинні угруповання платили своїм співучасникам за те, щоб ті проникали в кінотеатри AMC Entertainment Holdings з відеокамерами і записували фільми. Причому йдеться про організовану злочинність, яка не тільки керує піратськими сайтами. Деякі з операторів також займаються незаконним обігом наркотиків та дитячою порнографією, проституцією та відмиванням грошей.

З погляду споживання піратського контенту лідерами є США та Індія, на які припадає по 11% відвідувань піратських ресурсів. Третє місце посіла росія із показником 6%. Далі з показником 3% йдуть Велика Британія, Канада, Україна та Туреччина.

Джерело: Bloomberg