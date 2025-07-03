Перший погляд на Sci-Fi бойовик «Afterburn» — Ольга Куриленко і Дейв Батіста полюють на «Мона-Лізу» у постапокаліпсисі

Ольга Куриленко і Дейв Батіста у Sci-Fi бойовику Afterburn

Дейв Батіста вподобав співпрацю з акторками українського походження — і після провального в касі «У загублених землях» з Мілою Йовович, приєднався до науково-фантастичного бойовика Afterburn з Ольгою Куриленко.

«Через 10 років після того, як сонячний спалах знищив технології в усьому світі, колишній солдат Джек (Батіста) працює мисливцем за скарбами, повертаючи цінні предмети зі Старого Світу впливовим клієнтам. Його нова місія — відшукати “Мона Лізу” в компанії з борчинею за свободу Дреєю (Куриленко), перш ніж до неї дістанеться неврівноважений воєначальник», — з офіційного синопсису.

Серед решти акторського складу — Семюел Л. Джексон (франшиза Marvel Studios) і Крістофер Гів’ю (Тормунд з «Гри престолів»).

Режисером виступив Джей Джей Перрі, який колись був одним із найкваліфікованіших режисерів другого плану та координаторів трюків у кіноіндустрії, регулярно співпрацюючи з такими режисерами, як Енг Лі, Чад Стахельскі, Джастін Лін та Спайк Лі. Повноцінним режисерським дебютом Перрі став комедійний бойовик «Денна зміна» від Netflix за участі Джеймі Фокса, Дейва Франко та Снуп Догга. Його другий повнометражний фільм «Гра кілера» (в якому також знявся Батіста) був випущений Lionsgate у вересні 2024 року.

Фільм Afterburn заснований на однойменному коміксі Red 5 Comics, написаному Скоттом Чітвудом та Полом Енсом, і вже отримав рейтинг R за сцени насилля та ненормативну лексику. Дата виходу поки невідома.

Екранізація Afterburn пройшла довгий шлях до виробництва. Роками проєкт планував Джерард Батлер, тоді як вже у 2018 році режисером найняли Чон Бьон-Гіля для знімань за сценарієм Метта Джонсона («Ласкаво просимо до раю!»). Зрештою плани скасували аж до 2024 року, коли Original Films та Endurance Media повноцінно перезапустили розробку.

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