Підрозділ Deutsche Bank отримав дозвіл на випуск євро-стейблкоїнів — EURAU

Усі довкола все частіше говорять про стейблкоїни. Ще одна важлива новина додалась до списку цих розмов. 1 липня спільне підприємство DWS (підрозділ Deutsche Bank), Flow Traders та Galaxy під назвою AllUnity отримало ліцензію від Федерального управління фінансового нагляду Німеччини (BaFin). Це відкрило можливість для випуску прив’язаних до євро стейблкоїнів EURAU, що будуть працювати згідно з законом ЄС щодо криптовалют Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA).

AllUnity E-Euro (EURAU) з моменту випуску буде на 100% забезпечений та матиме прозорість інституційного рівня завдяки підтвердженню резервів та регуляторній звітності. EURAU може використовуватися для миттєвих транскордонних розрахунків 24/7, безперешкодної інтеграції для регульованих фінансових установ, фінтех-компаній, скарбничих облігацій (ERP) та корпоративних клієнтів по всій Європі та за її межами.

На початку тижня Paxos оголосила про запуск стейблкоїна Global Dollar (USDG) згідно з MiCA в ЄС.

Напередодні криптобіржа Kraken отримала дозвіл на роботу у всіх 30 державах-членах Європейської економічної зони (ЄЕЗ) завдяки ліцензії MiCA, наданій Центральним банком Ірландії. Це дозволить біржі пропонувати ширший спектр повністю регульованих продуктів, включно з торгівлею, деривативами та платіжними рішеннями.

Джерело: AllUnity