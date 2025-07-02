Ефіопія на межі кризи: 30% загального обсягу електроенергії країни йтиме на криптомайнінг

Ефіопія зіткнулася з енергетичними проблемами через криптомайнінг. Очікується, що вже цього року криптомайнінг та датацентри споживатимуть третину електропостачання країни у 2025 році. Тобто, витрати на цей вид діяльності перевищать 8 терават-годин. Це одна з причин, чому майнінг заборонили в Кувейті.

Хоча операції криптомайнінгу розглядалися як засіб залучення іноземної валюти та розвитку цифрової інфраструктури, масивний енергетичний слід спричинив дебати щодо вигоди та ефективності. Також попри масштабні інфраструктурні програми, що проводяться в країні, електрифікація Ефіопії йде повільно.

До 2024 лише 2,2 мільйона домогосподарств були підключені до мережі за п’ять років. Майже 50% населення не має доступу до надійного джерела електроенергії, і лише 22% мають законні облікові підключення до мережі. У Аддис-Абебі рівень електрифікації близько 93%, а в таких регіонах як Афар та Сомалі — нижче 12%. Також ведуться розмови про збільшення тарифів на електроенергію до 400% до 2028 року.

Національний банк Ефіопії (НБЕ) заборонив торгівлю криптовалютами у 2022 році. Наступного року уряд почав тихенько реєструвати майнінгові компанії через свою агенцію кібербезпеки INSA.

Тим часом Бутан намайнив 13,029 біткоїнів суму $1,3 млрд, що становить приблизно 40% валового внутрішнього продукту країни з населенням 780 тис. осіб. Але це робиться виключно шляхом використання надлишкової електроенергії в літню пору.

Джерело: Ethiopian Energy Outlook 2025