AMD Radeon RX 9070 XT стала швидшою за RTX 5070 Ti — новий драйвер додав до 27% продуктивності

Іноді драйвери покращують продуктивність краще за апаратні зміни, але цього разу AMD спромоглася на чудо — Radeon RX 9070 XT пришвидшилася на третину.
Тести продуктивності відеокарт або інших комп’ютерних компонентів цікаві не тільки у момент їхнього запуску. Часто перші драйвери є «сирими» і не дозволяють пристрою розкрити увесь потенціал. Здається, подібне сталося з RX 9070 XT, яка отримала відчутне покращення після програмного оновлення.
YouTube-канал Hardware Unboxed вирішив знову протестувати відеокарту, щоб оцінити, як змінилася її продуктивність з останніми драйверами порівняно з днем запуску, 6 березня. На системі з процесором Ryzen 7 9800X3D та пам’яттю DDR5-6000 були протестовані 16 ігор.
NVIDIA RTX 5070 Ti також брала участь в тесті — щоб переконатися, що зміни продуктивності спричинені драйвером, а не патчами до самих ігор, які вийшли останнім часом. Результати дозволили порівняти продуктивність відеокарт, якою вона є зараз. У деяких іграх обидві показали приріст, що свідчить про покращення й у конкурента Radeon. Однак значне збільшення продуктивності спостерігалося саме у 9070 XT. Завдяки цьому іноді вона навіть обходила RTX 5070 Ti, яка вважається продуктивнішою та є дорожчою.
У кількох іграх, як Spider-Man Remastered, Hogwarts Legacy та Counter-Strike 2 відбулося величезне покращення 9070 XT, подекуди до 27%. Саме завдяки цьому відеокарта AMD змогла перевершити 5070 Ti порівняно з першими оглядами. Карта NVIDIA іноді демонструвала невеликі покращення або навіть деяку регресію — проте у Space Marine 2 виправлення помилок призвело до величезного приросту на 36%. У кількох інших іграх, зокрема Starfield та Dragon Age: The Valgard, обидві відеокарти практично не продемонстрували змін.
Загалом у 16 іграх з роздільною здатністю 1440p Radeon 9070 XT показала середнє збільшення продуктивності на 9%, порівняно з лише 2,5% у 5070 Ti. В результаті «червона» відеокарта замість відставання у 2,5% від конкурента отримала перевагу у 3%. В режимі 4K приріст був набагато меншим — обидві мали майже однакову продуктивність. Але якщо взяти до уваги цінову різницю між двома відеокартами, яка подекуди складає 30% на користь AMD, її вибір став набагато привабливішим.
Джерело: VideoCardz
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