Суд дозволив Anthropic «крадіжку» легальних книг для навчання ШІ — до піратських зась

Окружний суд Каліфорнії визнав, що використання придбаних книг для навчання ШІ — не є порушенням авторського права. Ілюстрація: Depositphotos

Виявляється, використання офіційно придбаних книг для навчання ШІ без дозволу письменників — це «добросовісне використання». Принаймні так вважає окружний суд Каліфорнії, який став на сторону Anthropic у позові щодо порушення авторських прав.

Згідно з рішенням судді Вільяма Алсапа (через The Verge), Anthropic цілком має право навчати свої моделі штучного інтелекту на легально придбаних книгах — в цьому випадку йдеться лише про фізичні копії, які компанія надалі може оцифрувати. Щодо піратства компанії «мільйонів» книг з Інтернету, то тут суддя жодної заборони не видав, а лише зазначив, що це має розглядати окремий позов.

Позов на Anthropic був поданий торік письменниками Андреа Барц, Чарльзом Гребером та Кірком Воллесом Джонсоном, які стверджували що родина моделей ШІ Claude навчалась на піратських матеріалах. Початково автори вимагали по $750 млрд компенсації — $150 тисяч за кожну із 5 млн завантажених книг. Попри те, що суддя дещо відхилився від початкової мети заяви, його рішення є потенційно важливим прецедентом для усієї індустрії ШІ, де компанії надалі зможуть з легкістю використовувати авторські матеріали, якщо придбали їх легально.

«Скарги авторів нічим не відрізняються від скарг, які б вони подавали, що навчання школярів гарному письму призведе до вибуху конкуруючих робіт», — пише суддя Алсуп, додаючи, що Закон про авторське право «прагне просувати оригінальні авторські твори, а не захищати авторів від конкуренції».

Далі на Anthropic чекає окремий розгляд щодо використання піратського контенту, який визначить розмір збитків.

Anthropic — це один з ключових ШІ-гравців США, заснований вихідцями з OpenAI. Торік компанія отримала понад $1 млрд річного доходу, у тому числі з передплат на моделі Claude, які коштують від $20 до $200 на місяць. Позов авторів не єдиний, в якому Anthropic захищається щодо крадіжки контенту, на початку місяця Reddit звернувся до суду Північної Каліфорнії з приводу нелегального використання компанією сайту для навчання ШІ.