Новини Пристрої 02.03.2026 comment views icon

Симулятор Galaxy S26 перетворює будь-який iPhone та Android на Samsung з "приватним дисплеєм": як спробувати?

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Інтерфейс One UI 8.5 через Try Galaxy / Samsung

Минулого тижня Samsung представила серію смартфонів S26, але якщо ви до кінця не певні, чи варто вам оновлюватись, то випробувати функції новинок можна просто зараз, не виходячи з дому. Неважливо, чи є ви власником Pixel, OnePlus, iPhone або будь-якого іншого смартфону — сервіс Try Galaxy імітує досвід використання Galaxy S26 на будь-якому.


Try Galaxy — це безплатний сайт, який імітує інтерфейс One UI зі смартфонів Samsung і працює на будь-якому смартфоні iOS або Android. Він не новий, але тепер працює з ексклюзивними функціями, анонсованими на Samsung Galaxy Unpacked 2026. Найцікавіші в цьому випадку новинки: вбудований “приватний дисплей”, який збереже вміст вашого смартфона від сторонніх очей, а також функції Galaxy AI та досвід роботи з помічником Bixby.

Як запустити Try Galaxy?

  • Перейдіть на веб-сайт Try Galaxy з браузеру (напряму з мобільного або відскануйте код з ПК)
  • Натисніть меню з трьома крапками
  • Виберіть опцію “Додати або поширити головний на екран”
  • Натисніть “Встановити”
Симулятор Galaxy S26 перетворює будь-який iPhone та Android на Samsung з "приватним дисплеєм": як спробувати?Симулятор Galaxy S26 перетворює будь-який iPhone та Android на Samsung з "приватним дисплеєм": як спробувати?Симулятор Galaxy S26 перетворює будь-який iPhone та Android на Samsung з "приватним дисплеєм": як спробувати?Симулятор Galaxy S26 перетворює будь-який iPhone та Android на Samsung з "приватним дисплеєм": як спробувати?

По суті, ми отримуємо PWA -застосунок, який дозволить відтворити щось на кшталт досвіду  One UI 8.5 з будь-яким смартфоном. Стандартно навігація тут використовується натисканням, а не жестами (якщо свайпнути — можна випадково вийти з програми), а функції обмежені апаратними можливостями вашого пристрою.

Тобто випробувати камери як слід неможливо, однак можна спробувати створити ШІ-стікер чи обробити фото. Try Galaxy є радше способом для першого знайомства із інтерфейсом Samsung та оглядом можливостей без фактичного застосування, в іншому — краще відвідати магазин.


Чим відрізняються Samsung Galaxy S26 Ultra, S26 Plus та S26: огляд характеристик

Джерело: Android Central, SamMobile

