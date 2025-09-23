Samsung Galaxy S26 Ultra отримає вбудований дисплей конфіденційності, який "відіб'є" погляди сторонніх від смартфона

Samsung Galaxy S25 Ultra / Depositphotos

Останній витік інформації про One UI 8.5 натякає, що майбутній Samsung Galaxy S26 Ultra отримає вбудований екран конфіденційності.

Ідея проста — екран автоматично обмежуватиме видимість з бічних кутів, приховуючи вміст на смартфоні від сторонніх очей, коли ви перебуваєте на публіці. Передбачається, що користувачі зможуть вибрати один із двох рівнів конфіденційності: максимальний або налаштування вручну. Можна також обрати конкретні програми, для яких активуватиметься функція (банкінги чи месенджери), а також встановити час активації.

One UI 8.5 code: Privacy display

Limits screen visibility from side angles to protect your privacy in public.

The Samsung Galaxy S26 Ultra will almost certainly feature a smart privacy screen that sounds like magic: Flex Magic Pixel. pic.twitter.com/Me47uHwTPy — PhoneArt (@UniverseIce) September 22, 2025

В основу нової функції лягла технологія Flex Magic Pixel, яку Samsung продемонструвала на MWC 2024 — ШІ-система керування OLED, яка знижує яскравість окремих пікселів для збереження приватності під час перегляду контенту, не погіршуючи якості зображення. Початково “конфіденційний дисплей” отримає лише модель Ultra, екран якої компанія хоче зробити “найсучаснішим” на сьогодні.

Також очікується, що панель дисплея S26 Ultra буде яскравішою та тоншою, ніж у S25 Ultra, завдяки новому матеріалу M14 — оновлення, яке нібито може забезпечити менше енергоспоживання та довший термін служби панелі.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Що відомо про серію Samsung Galaxy S26?

Очікується, що Samsung скоротить лінійку Galaxy S26 до трьох моделей, відмовившись від версії Plus на користь Galaxy S26 Edge. Очікується, що “надтонкий смартфон” отримає товщину корпусу 5,5 мм, а Galaxy S26 Ultra “схудне” до 7 мм. Щодо екранів, то S26 Pro прогнозують діагональ 6,27 дюйма, Edge — 6,66 дюйма, а Ultra — 6,9 дюйма (той самий розмір, але менші рамки).

Зі слів інсайдера Ice Universe, Samsung використає CoE OLED-панелі з новим антибліковим покриттям, а всі моделі підтримуватимуть адаптивну частоту оновлення 120 Гц. Щодо чипів, то компанія, ймовірно, продовжить використання кількох типів: у серії з’явиться Snapdragon 8 Elite Gen 2 for Galaxy; також можлива спеціальна версія Snapdragon, створена під Samsung; а для деяких регіонів — власний чип компанії Exynos 2600.

Серед іншого очікуються нові батареї й швидша зарядка, 16 ГБ ОЗП для Ultra, 50 Мп головний сенсор із більшим розміром для Galaxy S26 Pro та ін.

Джерело: Phonearena, Android Authority