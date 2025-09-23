Новини Пристрої 23.09.2025 comment views icon

Samsung Galaxy S26 Ultra отримає вбудований дисплей конфіденційності, який "відіб'є" погляди сторонніх від смартфона

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Samsung Galaxy S26 Ultra отримає вбудований дисплей конфіденційності, який "відіб'є" погляди сторонніх від смартфона
Samsung Galaxy S25 Ultra / Depositphotos

Останній витік інформації про One UI 8.5 натякає, що майбутній Samsung Galaxy S26 Ultra отримає вбудований екран конфіденційності.

Ідея проста — екран автоматично обмежуватиме видимість з бічних кутів, приховуючи вміст на смартфоні від сторонніх очей, коли ви перебуваєте на публіці. Передбачається, що користувачі зможуть вибрати один із двох рівнів конфіденційності: максимальний або налаштування вручну. Можна також обрати конкретні програми, для яких активуватиметься функція (банкінги чи месенджери), а також встановити час активації.

В основу нової функції лягла технологія Flex Magic Pixel, яку Samsung продемонструвала на MWC 2024 — ШІ-система керування OLED, яка знижує яскравість окремих пікселів для збереження приватності під час перегляду контенту, не погіршуючи якості зображення. Початково “конфіденційний дисплей” отримає лише модель Ultra, екран якої компанія хоче зробити “найсучаснішим” на сьогодні.

Також очікується, що панель дисплея S26 Ultra буде яскравішою та тоншою, ніж у S25 Ultra, завдяки новому матеріалу M14 — оновлення, яке нібито може забезпечити менше енергоспоживання та довший термін служби панелі.

Що відомо про серію Samsung Galaxy S26?

Очікується, що Samsung скоротить лінійку Galaxy S26 до трьох моделей, відмовившись від версії Plus на користь Galaxy S26 Edge. Очікується, що “надтонкий смартфон” отримає товщину корпусу 5,5 мм, а Galaxy S26 Ultra “схудне” до 7 мм. Щодо екранів, то S26 Pro прогнозують діагональ 6,27 дюйма, Edge — 6,66 дюйма, а Ultra — 6,9 дюйма (той самий розмір, але менші рамки).

Зі слів інсайдера Ice Universe, Samsung використає CoE OLED-панелі з новим антибліковим покриттям, а всі моделі підтримуватимуть адаптивну частоту оновлення 120 Гц. Щодо чипів, то компанія, ймовірно, продовжить використання кількох типів: у серії з’явиться Snapdragon 8 Elite Gen 2 for Galaxy; також можлива спеціальна версія Snapdragon, створена під Samsung; а для деяких регіонів — власний чип компанії Exynos 2600.

Спецпроєкти
Енергоефективні рішення ATMOSFERA: економимо мільйони на електроенергії
Бренд MOVA представив свою побутову техніку на IFA 2025 в Берліні: чим вона здивувала відвідувачів?

Серед іншого очікуються нові батареї й швидша зарядка, 16 ГБ ОЗП для Ultra, 50 Мп головний сенсор із більшим розміром для Galaxy S26 Pro та ін.

Перші зображення Samsung Galaxy S26 Edge та макети всієї лінійки наступних флагманів

Джерело: Phonearena, Android Authority

Популярні новини

arrow left
arrow right
Xiaomi показала Poco C85: 6000 мА•год та 120 Гц за $110
Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
Samsung представила перший у світі телевізор Micro RGB
Модер перетворив Samsung Galaxy Flip на розсувний мінітелефон з фізичною клавіатурою
Huawei Mate XTs: вийшов другий трискладаний смартфон компанії за ціною від $2500
Sony представила Xperia 10 VII з блоком камер як у Pixel та широкими ретрорамками за €449
Samsung оновлює лінійку — Galaxy S26 буде три, але без базової моделі
Apple представила iPhone Air: без номера, з процесором A19 Pro, модемом С1X та чипом N1 для Bluetooth 6 і Wi-Fi 7
"Просто змініть телефон": тизер Google Pixel 10 висміяв затримку ШІ в Apple, інсайдери додали вигляд Pro з усіх боків
Apple iPhone тепер касовий апарат — Monobank запускає «Термінал у смартфоні» для iOS
Читання для задоволення скоротилося на 40% за 20 років, на тлі поширення цифрових розваг, — дослідження
Xiaomi 17 Pro коштуватиме на 45% менше iPhone 17 Pro: також з’явилися перші тести і характеристики камери
Google заощадила на Pixel 10: базові моделі на 128 ГБ не отримали швидкої пам'яті UFS 4.0
Конденсат і подряпини: власники скаржаться на якість iPhone Air та iPhone 17 Pro вже у перші дні продажу
Apple iPhone Air став репетицією складаного iPhone, який вийде наступного року, — Марк Гурман
Вийшов Meizu 22: чотири 50 МП камери, компактність та турбота про очі
"Це ж було вже": флагман Xiaomi 16 Pro Max з’явився на перших фото
Фотомаркетинг Apple iPhone 17: чому три дорівнює восьми та що таке "оптична якість"
З iPhone, але без Wi-Fi: власникам iPhone 17 обмежують доступ до інтернету під час сполучення з Apple Watch
Перші огляди iPhone 17: базова модель отримала "крутіші покращення, ніж Pro"
Xiaomi 17 Pro: відео демонструє роботу другого дисплея
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати