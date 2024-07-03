Син Крістофера Ріва, який зіграв Кларка Кента у 1978 році, з‘явиться в новому «Супермені» Джеймса Ганна

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«Супермен» Джеймса Ганна вшановує як спадщину Людини зі сталі, так і актора, який створив її на великому екрані, зі спеціальною версією камео.

Покійний Крістофер Рів досяг свого найбільшого комерційного успіху, зігравши Супермена та його альтер-его Кларка Кента в перших чотирьох фільмах про Супермена. Тепер його молодший син, журналіст і кореспондент ABC News Вілл Рів, зіграє епізодичну роль телерепортера в майбутньому фільмі DC Studios.

Під час знімального процесу нового фільму, який нині триває у Клівленді, штат Огайо, місцеві репортери зафіксували появу на знімальному майданчику Вілла Ріва. Супермена в новому відродженні популярного персонажа зіграє Девід Коренсвіт. Режисером та сценаристом картини став Джеймс Ганн. Як очікується, новий фільм «Супермен» вийде в кінотеатрах 11 липня 2025 року.

Вілл Рів і його старші брат і сестра Метью та Олександра лише нещодавно почали думати про супергероїв. Це сталося завдяки документальному фільму Яна Бонхоута та Пітера Еттедгі «Super/Man», у якому розповідається про життя та кар’єру їх покійного батька.

«Більшість моїх спогадів про мого тата стосуються його після нещасного випадку, тому що мені ще не було трьох років, коли він отримав травму», — сказав Вілл Рів. «Тож побачити все його життя до того часу, викладене так поетично, кінематографічно й достовірно нашими чудовими режисерами, стало для мене справжнім подарунком».

Крістофер Рів ледь не помер після нещасного випадку у 1995 році, пов’язаного із верховою їздою. Внаслідок отриманих травм актор був паралізованим нижче шиї. Він помер у 2004 році.

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Документальний фільм вийде на великий екран цієї осені. Він транслюватиметься у деяких кінотеатрах 21 вересня, після чого відбудеться презентація на біс у день народження Крістофера Ріва, 25 вересня.

DC Studios не прокоментувала запит щодо появи камео Вілла Ріва.

Джерело: variety

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