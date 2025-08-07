Новини Наука та космос 07.08.2025 comment views icon

Таємне життя вчених в Антарктиді: дві третини стикалися з домаганнями та насильством

Олександр Федоткін

За результатами опитування, проведеного на замовлення Національного наукового фонду США, виявилось, що близько 40% опитаних співробітників на американських антарктичних наукових базах стикались з сексуальними домаганнями або насильством протягом останніх 2 років.

Підкреслюється, що майже половина опитаних вперше влаштувалась працювати на антарктичних дослідницьких базах США. Це найретельніший на сьогодні аналіз збереженої та широко поширеної проблеми, яка вплинула на кар’єру багатьох американських науковців-полярників та стала причиною розслідувань з боку Конгресу. 

Науковці, які працювали над американською антарктичною програмою, висловлюють сподівання, що результати цього дослідження призведуть до довготривалих змін у роботі Національного наукового фонду та курованих ним полярних програм. У Національному науковому фонді вже заявили, що працюватимуть над посиленням безпеки вчених та інших осіб, які працюють в Антарктиці, спираючись на результати отриманого звіту. 

Однак, оскільки президент США Дональд Трамп закликає до значного скорочення бюджету агентства і приділяє особливу увагу питанням різноманітності, рівності та інклюзивності, неясно, які можливості матиме NSF для реагування. Якщо програми Національного наукового фонду в Антарктиці буде скорочено, це, разом із послабленням уваги та рівня безпеки, може призвести до регресу. 

Однак нова доповідь свідчить про те, що поінформованість про сексуальні домагання в Антарктиці та підтримка боротьби з ними зростають. Агенство домовилось про проведення опитування із незалежною компанією і та розіслала запрошення до участі всім американським науковцям, які працювали в Антарктиці у період з 2022 по 2024 рік. 

Серед учасників опитування були науковці, студенти, підрядники, військовослужбовці та інші особи, які працювали на таких базах, як велика станція Мак-Мердо у морі Росса. З 679 опитаних 521 людина підтвердила, що стикалась із сексуальними домаганнями і насильством. 

41% з них повідомили, що зіткнулися щонайменше з одним випадком сексуального насильства чи домагань, наприклад, з небажаними дотиками чи сексуальними коментарями. Майже 69% із 572 заявили, що стали свідками щонайменше одного такого випадку. Домагання були гендерними: 59% жертв — жінки, 36% – чоловіки. Джерела домагань були різними: у 51% випадків їх здійснював підрядник, а у 18% – керівник.

Як зазначила керівниця Управління полярних програм Національного наукового фонду Джин Коттам Аллен, унікальне антарктичне середовище, де дослідники живуть і працюють на віддалених, ізольованих станціях з обмеженим особистим простором поруч із військовослужбовцями та підрядниками, підвищує ризик неправомірних дій.

Подібні випадки стосуються не тільки американських полярних дослідницьких баз. У березні цього року південноафриканська антарктична база опинилась у центрі гучного скандалу, пов’язаного із домаганнями та сексуальним насильством. 

У середовищі американських науковців сексуальні домагання стали настільки поширеним явищем, що 43% респондентів заявили, що “жарти та натяки сексуального характеру є нормальною частиною відрядження”. За словами Джин Коттам Аллен, така ситуація веде до підриву довіри. 

“Ця шкода поширюється по всій спільноті, завдаючи шкоди психологічній безпеці, згуртованості групи та ефективності роботи”, — наголошує Джин Коттам Аллен. 

Попередні звіти NSF, зокрема, один з останніх, опублікований у серпні 2022 року, свідчив, що 72% жінок та 48% чоловіків, які брали участь в опитуванні, погодилися з тим, що сексуальні домагання є проблемою. У звіті, підготовленому Управлінням генерального інспектора NSF у вересні 2024 року, йдеться, що агентство досягло прогресу у боротьбі із сексуальними домаганнями в Антарктичній програмі, але необхідно зробити ще більшу роботу.

Наприклад, у квітні спільно з Національною мережею боротьби з згвалтуваннями, жорстоким поводженням та інцестом було відкрито кризову гарячу лінію для співробітників Антарктичної програми США. Слідчі Конгресу та NSF також стверджують, що генеральний підрядник Антарктичної програми США, компанія Leidos з Рестона, штат Вірджинія, сприяє формуванню атмосфери вседозволеності щодо сексуальних домагань. Наразі NSF проводить тендер на вибір нового підрядника для реалізації програми, яка розпочнеться у вересні 2026 року.

Результати опитування опубліковані у звіті NSF

Джерело: Nature

