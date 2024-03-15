79-річну зірку серіалу «Гра в кальмара» визнали винним у сексуальному домаганні — за поцілунок жінки в щоку

Актор О Йон Су, який зіграв роль О Іль-нама (гравця 001) в мегахіті Netflix «Гра в кальмара», засуджений до 8 місяців тюремного ув’язнення з відстрочкою на 2 роки.

За даними корейського інформаційного агентства Yonhap (через Deadline), 79-річний Йон Су отримав звинувачення у сексуальному домаганні за обійми та поцілунок жінки без її згоди у 2022 році (саме домагання сталося за 5 років до цього).

Група прав жінок у Південній Кореї Womenlink, привітала це рішення:

«Підсудний нагадує інших ініціаторів сексуального насильства в галузі кіно в минулому, які намагалися видати його як «прихильність» і «дружбу»», – йдеться в дописі в Twitter (тепер X).

Нагадаємо, торік у грудні Marvel розпрощалася з Джонатаном Мейджорсом — після того, як актора визнали винним у переслідуванні та нападі на колишню дівчину. Того ж місяця звинувачення у сексуальному насиллі отримав актор Він Дізель.

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