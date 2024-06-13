Позов працівників SpaceX проти Ілона Маска — сексуальні домагання, цькування, помста

Вісім звільнених інженерів SpaceX подали позов проти Ілона Маска зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях і помсті. Рада з питань праці США (NLRB) порушила справу проти компанії.

«Маск свідомо та цілеспрямовано створив небажане вороже робоче середовище, засноване на його поведінці, яка вставляла на робоче місце огидні сексуальні фотографії, меми та коментарі, які принижували жінок та/або ЛГБТК+ спільноту», — йдеться у позові.

Позивачі стверджують, що деякі з них потім зазнали образливих коментарів від інших колег, які «імітували дописи Маска» з Twitter і «створювали надзвичайно незручну ворожу робочу атмосферу». Після того, як Маск публічно висміяв звинувачення у неналежній поведінці проти нього, працівники у відкритому листі 2022 року висловили занепокоєння щодо його поведінки та культури компанії, і стверджували, що їх звільнили у відповідь. У позивачів є підстави вважати, що Маск особисто прийняв рішення звільнити їх у відповідь на таку активність. Коли співробітник відділу кадрів запропонував спочатку провести розслідування, Маск відповів: «Мені байдуже — звільни їх», — йдеться у скарзі.

Цей позов проти Маска не перший серед скарг тих самих співробітників до Національної ради з трудових відносин США, у яких говорилося, що SpaceX незаконно помстилася їм. Прокурори NLRB погодилися, але в січні SpaceX подала до суду, стверджуючи, що структура агентства неконституційна. Заборона апеляційного суду призупинила розгляд справи у трудовій раді.

Крім того, Wall Street Journal повідомила про звинувачення в тому, що Маск сексуально домагався жінок у SpaceX, включно з колишньою стажисткою, з якою він нібито займався сексом. Президент SpaceX Гвінн Шотвелл звинуватила видання у поданні «неправди, неправильних характеристик і ревізіоністської історії», і сказавши, що «Ілон — один з найкращих людей, яких я знаю».

NLRB не має повноважень притягувати до відповідальності окремих людей, але в новому позові державного суду відповідачем названо особисто Маска, посилаючись на «маніакальний контроль над кадровими рішеннями у своєму бізнесі» та його публічні коментарі, такі як жарт у Twitter, щодо звинувачення в неналежній поведінці, «якщо ти торкнешся моєї лози, ти зможеш отримати коня». Маск заперечує свою провину.

Онлайн-курс "Ефективні презентації в PowerPoint" від Laba. Навчіться доносити ідеї через актуальні візуалізації.Курс зі створення презентацій, які додивлятися до кінця.Будь то sales offer, чи pitch deck. Дізнатись більше

У позові також стверджується, що керівники SpaceX, включаючи Маска та Шотвелл, брали участь у відео, «яке висміює та висвітлює сексуальні домагання та жарти», включаючи сцену, в якій співробітник демонструє «правильний» спосіб відшмагати колегу.

Звільнені співробітники раніше подали деякі свої претензії до Департаменту громадянських прав Каліфорнії. Згідно зі скаргою, це агентство цього тижня видало їм листи про «право подати позов», щоб розчистити шлях для подання позову.

«Нам потрібно шукати будь-які шляхи, які ми можемо, щоб продовжити просування наших претензій. Навіть Ілон, з усім його багатством і владою, не вище того, щоб бути притягнутим до відповідальності, правда?», – сказав в інтерв’ю позивач Том Молайн.

Онлайн-курс "Ефективні презентації в PowerPoint" від Laba. Навчіться доносити ідеї через актуальні візуалізації.Курс зі створення презентацій, які додивлятися до кінця.Будь то sales offer, чи pitch deck. Дізнатись більше

Джерело: Bloomberg