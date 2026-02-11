Телефон із "бронею": в Європі вийшов кнопковий HMD Terra M з IP69K та сенсором для роботи в рукавицях

Terra M/HMD

HMD випустила на європейський ринок кнопковий телефон Terra M з сенсорним екраном для роботи в рукавицях.





Модель отримала захист від пилу та вологи за стандартом IP69K та може працювати до 10 днів в режимі очікування з акумулятором на 2510 мА·год. Terra M був анонсований ще у листопаді минулого року. Він міцніший та універсальніший за попередні моделі HMD, зокрема, Nokia 3210. Зазначається також, що новий пристрій відповідає стандарту MIL-STD-810H.

Terra M має 2,8″ дисплей, достатньо чутливий для сенсорного керування навіть у рукавицях. Вбудований чипсет Qualcomm Dragonwing QCM2290 підтримує підключення до мереж 4G через фізичні SIM-карти та eSIM. У Великій Британії телефон надійшов у продаж за ціною близько $245. В Європі він коштує близько $237. Він пропонується виключно у сірому кольорі з 2 ГБ ОЗП та 32 ГБ вбудованої пам’яті. Серед наявних аксесуарів — поясний затискач та зарядна док-станція.

Ми писали, що HMD на додачу до продажу смартфонів офіційно вийшла на ринок смартгодинників, представивши одразу дві моделі: флагманський Watch X1 і більш універсальний Watch P1. Разом із ними бренд анонсував шість нових бездротових навушників серії Dub. До цього HMD представила свіжий погляд на бездротові навушники. Під час проведення виставки MWC 2025 компанія показала модель Amped Earbuds. Їхньою особливістю є кейс із функцією зворотного заряджання Qi2. Отже, зарядний кейс може заряджати не лише акумулятори навушників, а також здатен швидко підзарядити ваш телефон.





Джерело: NotebookCheck