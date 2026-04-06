06.04.2026

Скільки, скільки: з'явились попередні ціни на процесори AMD Ryzen 9 9950X3D2

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

З'явились попередні ціни на процесори AMD Ryzen 9 9950X3D2
AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition

Напередодні релізу процесорів AMD Ryzen 9 9950X3D2  з’явились перші роздрібні ціни від продавців в Канаді та Великій Британії.


Зокрема, у Канаді ціна на топовий процесор AMD складає $985, тоді як у Великій Британії вона доходить до $1197. Загалом орієнтована ціна на Ryzen 9 9950X3D2 складає близько $1 тис., однак AMD досі не представив рекомендованої роздрібної ціни.

Попри те, що це топовий процесор з 208 Мб кешу, скоріш за все, він не буде коштувати $1 тис. 9950X3D, який не так вже й поступається за характеристиками, надійшов у продаж за ціною $699. Тому цілком ймовірно, що дорожча версія того ж самого процесора коштуватиме на $100 або може на $200 більше.

З'явились попередні ціни на процесори AMD Ryzen 9 9950X3D2З'явились попередні ціни на процесори AMD Ryzen 9 9950X3D2З'явились попередні ціни на процесори AMD Ryzen 9 9950X3D2

Головною фішкою Ryzen 9 9950X3D2 є обсяг кешу L3 у 192 Мб. Це стало можливим завдяки його розміщенню під обома кластерами ядер. На кожен CCD припадає 96 Мб кешу. Власний кеш L3 — 32 Мб, ще 64 Мб — додатковий кеш X3D. Загальний обсяг складає 208 Мб. Це збільшило TDP процесора до 200 Вт порівняно зі 170 Вт в стандартного 9950X3D.


Чип має 16 ядер та 32 потоки на мікроархітектурі  Zen 5 й здатний розганятись до 5,6 ГГц. AMD пропонує його як свій топовий процесор для ігор та роботи. Попри те, що Ryzen 9 9950X3D2 стане першим у світі процесором з подвійним кешем, Intel також активно працює над лінійкою CPU наступного покоління Nova Lake-S, які за попередньою інформацією у топових конфігураціях отримають 288 Мб кешу bLLC. 

З'явились попередні ціни на процесори AMD Ryzen 9 9950X3D2З'явились попередні ціни на процесори AMD Ryzen 9 9950X3D2

Очікується, що процесори Ryzen 9 9950X3D2 надійдуть в продаж 22 квітня. Стандартна модель 9950X3D була випущена з 16 ядрами, 32 потоками, частотою в режимі Boost до 5,7 ГГц, 128 Мб кешу L3 та TDP 170 Вт.

Раніше ми писали, що AMD показала Ryzen 9 9950X3D2 з 208 МБ кешу і TDP 200 Вт. Чутки про цю модель ходили з минулого року й нарешті були підтверджені.

Джерело: VideoCardz

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати