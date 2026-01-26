HMD виходить на ринок смартгодинників та представляє навушники

Новинки HMD: смартгодинники Watch X1 і Watch P1 та шість TWS-навушників Dub від $20

HMD на додачу до продажу смартфонів офіційно вийшла на ринок смартгодинників, представивши одразу дві моделі: флагманський Watch X1 і більш універсальний Watch P1. Разом із ними бренд анонсував шість нових бездротових навушників серії Dub.





HMD Watch X1 та Watch P1

Розумний годинник HMD Watch X1 оснащений 1,43-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 466×466 пікселів і піковою яскравістю 600 ніт. Екран підтримує режим Always On Display та анімовані циферблати. Watch P1 отримав більший 1,83-дюймовий LCD-дисплей із роздільною здатністю 240×284 пікселі та яскравістю до 550 ніт.

Набір сенсорів у Watch X1 і Watch P1 однаковий. Годинники вимірюють пульс і рівень SpO2, підтримують понад 700 режимів активності, відстежують сон, рівень стресу та спалені калорії. Watch X1 має захист від пилу й води за стандартом IP68, тоді як Watch P1 відповідає стандарту IP67. Обидві моделі підтримують Bluetooth-дзвінки, сповіщення з додатків і повідомлень, а також керування музикою. Годинники працюють під управлінням власної операційної системи реального часу (RTOS). Для керування ними доступний застосунок HMD Watch App для Android та iOS.





Автономність Watch X1 заявлена на рівні до 5 днів роботи з увімкненим Always On Display. Watch P1 працює до 4 днів без підзарядки. Обидві моделі заряджаються за допомогою фірмових магнітних зарядних пристроїв. Для ремінців використовується стандартне кріплення 22 мм, що спрощує заміну аксесуарів.

HMD Watch X1 доступний у кольорах Gray Green, Black, Gray Metallic та Silver Leather. Watch P1 пропонують у чорному та сріблястому варіантах. Інформацію про ціни та старт продажів компанія поки що не розкрила.

Бездротові навушники HMD Dub

Разом зі смартгодинниками HMD представила шість моделей TWS-навушників серії Dub. Флагманом лінійки стали Dub X50 Pro з Bluetooth 5.3, активним шумозаглушенням (ANC), автономністю до 60 годин (15,8 години від самих навушників), захистом IPX4 і чотирма мікрофонами.

Модель Dub X50 має подібні характеристики, але без ANC. Загальний час відтворення збільшено до 70 годин, з яких 17,9 години забезпечують самі навушники. Dub S60 пропонують до 35 годин автономної роботи та підтримку ENC. Dub P70 оснащені ANC і працюють до 45 годин. Dub P60 забезпечують до 30 годин відтворення, а Dub P50 — до 25 годин. На відміну від Amped Buds, ці новинки не вміють заряджати смартфон.

HMD повідомила, що Dub X50 коштуватимуть близько $30 на ринку Філіппін. Dub S60 оцінені в $28, а Dub P60 — у $20.

Джерело: gsmarena