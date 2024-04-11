Telegram активно додає нових користувачів і до кінця року цілком може стати мільярдником.

Засновник Telegram Павло Дуров розповів, що минулий квартал месенджер завершив з позитивним грошовим потоком і компанія розраховує вийти на прибуток вже за підсумками 2024 року. В березневому інтерв’ю FT він прогнозував прибутковість «якщо не у 2024-му, то у 2025 році». Також Дуров повторив, що Telegram зараз має 900 млн щомісячних користувачів, додавши, що половина з них користуються месенджером щодня. Можна пригадати, що позначку 800 млн щомісячно активних користувачів Telegram здолав у липні 2023 року. За даними DataAI, Telegram входить в топ-6 найбільш завантажуваних застосунків у всьому світі.

У березні Telegram залучив $330 млн від продажу облігацій, і тоді повідомлялося, що випуск навіть “перепідписали” завдяки підвищеному попиту (нижча дохідність, менший дисконт при розміщенні). В інтерв’ю FT Дуров також розповів, що Telegram зараз коштує $30 млрд та вийде на IPO до березня 2026 року.

Telegram має непрозору структуру власності, а десятиліття збитковості аж ніяк не заважає йому активно зростати. Від самого початку інвесторів Telegram залучав непублічно, тож достеменно невідомо, хто саме фінансує месенджер, а його бізнес-модель не є самодостатньою. Запущена раніше реклама в Telegram не покрила видатки, тоді як кількість передплатників Telegram Premium у січні перевищила 5 мільйонів користувачів (платна підписка з’явилася в середині червня 2022 року), але раніше Павло Дуров розповідав, що для покриття всіх витрат преміум Telegram мають купити 2,5-3% користувачів — близько 20 млн на той момент. Також можна пригадати проєкт блокчейн-платформи TON, чий запуск обернувся багатомільйонним штрафом в США та немалими збитками.

31 березня Telegram запустив монетизацію для власників каналів, яка в Україні поки не працює — тим часом високопоставлені українські посадовці продовжують дискусії щодо ризиків та необхідності законодавчого регулювання соцмереж та месенджерів, зокрема Telegram.