Telegram выплатит в США $18,5 млн штрафа и вернет инвесторам $1,22 млрд, привлеченные на запуск блокчейн-проекта TON

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Компания Telegram Павла Дурова согласилась заплатить в США штраф в $18,5 млн и вернуть более $1,2 млрд, полученные в обмен на покупку криптовалюты Gram. Таковы условия сделки (.pdf), которую предприниматель заключил с Комиссией по ценным бумагам и биржам США после того, как регулятор через суд запретил выпуск токенов Gram, выдвинув требование оформить распространение Gram как сделку с ценными бумагами.

Кроме того, в следующие три года компания должна за 45 дней уведомлять SEC о своем участии в выпуске цифровых активов, в том числе криптовалюты.

Вскоре после объявления о сделки основатель компании Павел Дуров написал, что Telegram уже выплатил инвесторам около $1,2 млрд напрямую или в виде кредитов, и что компания рада завершить разбирательство.