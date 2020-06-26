Telegram выплатит в США $18,5 млн штрафа и вернет инвесторам $1,22 млрд, привлеченные на запуск блокчейн-проекта TON
Компания Telegram Павла Дурова согласилась заплатить в США штраф в $18,5 млн и вернуть более $1,2 млрд, полученные в обмен на покупку криптовалюты Gram. Таковы условия сделки (.pdf), которую предприниматель заключил с Комиссией по ценным бумагам и биржам США после того, как регулятор через суд запретил выпуск токенов Gram, выдвинув требование оформить распространение Gram как сделку с ценными бумагами.
Кроме того, в следующие три года компания должна за 45 дней уведомлять SEC о своем участии в выпуске цифровых активов, в том числе криптовалюты.
Вскоре после объявления о сделки основатель компании Павел Дуров написал, что Telegram уже выплатил инвесторам около $1,2 млрд напрямую или в виде кредитов, и что компания рада завершить разбирательство.
- О планах Telegram по созданию блокчейн-платформу TON для запуска собственной криптовалюты Gram было объявлено в конце 2017 года, а в начале 2018 года в сеть утекла вся техническая документация (white paper).
- В октябре 2019-го Комиссия по ценным бумагам США через суд запретила выпуск токенов Gram, выдвинув требование оформить распространение Gram как сделку с ценными бумагами.
- Для запуска блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram компания в общей сложности привлекла более $1,7 млрд инвестиций. После второй отсрочки запуска инвесторам предложили либо вернуть 77% вложенных денег сейчас, либо оформить инвестиции как кредит под крупный процент, который Telegram вернет им через год или раньше.
- В январе, во время судебных слушаний, выяснилось, что у Telegram осталось еще $1,3 млрд из средств частных инвесторов.
- В марте суд поддержал решение американского регулятора, признав криптовалюту Telegram ценными бумагами. Затем в мае Telegram отозвал апелляцию на решение суда о запрете продажи Gram и передал их покупателям по соглашению сторон.
- 12 мая основатель Telegram Павел Дуров объявил о завершении блокчейн-проекта TON.