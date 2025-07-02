Термоядерний Google: компанія отримуватиме 200 МВт від технології, якої ще не існує

Збирання демонстраційного термоядерного реактора SPARC/Commonwealth Fusion Systems

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Корпорація Google підписала угоду з американським стартапом Commonwealth Fusion Systems щодо придбання 200 МВт енергії термоядерного синтезу від першої у світі комерційної термоядерної електростанції компанії ARC.

Електростанція ARC, яку мають збудувати в окрузі Честерфілд у штаті Вірджинія, може стати першою у світі комерційною електростанцією, що працюватиме на термоядерному синтезі. У Commonwealth Fusion Systems очікують, що станція почне виробляти енергію на початку 2030 років.

Після повного введення в експлуатацію станція має виробляти 400 МВт чистої енергії з нульовими викидами вуглецю. Відповідно до умов угоди, Google отримуватиме 200 МВт. Окрім цього корпорація бере участь у раунді фінансування, який не розголошується.

На відміну від традиційних АЕС, термоядерний синтез не призводить до викидів вуглецю і виробляє значно менше відходів. Енергія отримується за рахунок злиття легких атомних ядер за надзвичайно високих температур, близько 100 млн.°С. Плазма, яка утворюється, дозволяє ядрам зливатись, вивільняючи величезну кількість енергії.

У 2021 році Commonwealth Fusion Systems — стартап Массачусетського технологічного інституту, за підтримки Google залучив 1,8 млрд доларів. Наразі стартап проводить будівництво демонстраційного реактора під назвою Sparc поблизу Бостона. Будівництво має бути завершено у 2026 році. Після цього має початись будівництво першої у світі комерційної термоядерної електростанції неподалік Річмонда у Вірджинії.

Першою технологічною компанією, що підписала угоду щодо отримання термоядерної енергії, стала Microsoft у 2023 році, домовившись із Helion, що отримання енергії з термоядерної електростанції, яка має почати працювати вже у 2028 році.

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Google, як і інші компанії, що працюють у сфері хмарних технологій та штучного інтелекту, шукає надійні та чисті джерела енергії. Попит на нові центри обробки даних, зумовлений штучним інтелектом, хмарними обчисленнями та цифровою інфраструктурою, стрімко зростає. За прогнозами експертів, споживання енергії центрами обробки даних може збільшитись вдвічі вже у 2030 році.

За словами керівника відділу передової енергетики у Google Майкла Террелла, корпорація розглядає інвестиції в енергетику у короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективах. У короткостроковій перспективі увага приділяється альтернативним джерелам — сонячній, вітровій енергетиці та акумуляторам. У середньостроковій — ставка робиться на отримання енергії від малих модульних реакторів та геотермальних джерел. Довгострокова перспектива передбачає отримання енергії від термоядерних станцій.

Джерело: Interesting Engineering

Розділ Технології виходить за підтримки

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