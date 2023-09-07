Tesla ─ «найжахливіший» автовиробник за версією Mozilla. Усі 25 брендів не пройшли базові тести на конфіденційність даних

Некомерційна організація Mozilla Foundation назвала автомобілі «найгіршою категорією продуктів» з погляду конфіденційності даних. Її підрозділ Privacy Not Included Research аналізує все: від пристроїв розумного будинку до додатків для здоров’я та гарного самопочуття. Але з 25 автомобільних брендів, які вивчила дослідницька група, жоден не пройшов перевірку, а провідні бренди, такі як Tesla, Nissan та Hyundai, опинилися на вершині списку найгірших.

Найгірший результат Tesla обумовлений ненадійною роботою штучного інтелекту. Функція автопілота на базі ШІ стала причиною кількох смертей та сотень аварій. Рішення Tesla стало другим продуктом, перевіреним Mozilla, який не пройшов усі проведені тести конфіденційності. Водночас Nissan та Kia «відзначилися» тим, що можуть збирати інформацію про сексуальну активність та сексуальне життя користувачів. Разом з тим Hyundai обіцяє виконати «законні запити як формальні, так і неофіційні», щоб поділитися інформацією з урядом та правоохоронними органами.

Renault, Dacia та BMW виявилися найкращими брендами. Дослідники не змогли підтвердити, чи шифрує Renault (володіє Dacia) дані, що збираються, і це не виходить далеко за рамки вимог закону про конфіденційність даних, але в порівнянні з іншими це не найгірше. Причина, через яку BMW опинилась у списку вище за інші, також була незначною. Річ у тому, що цей автовиробник прямо не заявляє, що продає дані третім особам з рекламною метою, тоді як інші виробники прямо заявляють про це.

«Зважаючи на наше читання політики конфіденційності BMW, вони можуть цього не робити. Але ми також не впевнені на 100%, що вони цього не роблять», – пишуть дослідники.

У будь-якому випадку, кожен автомобільний бренд збирає занадто багато особистих даних, і більшість із них передають або продають цю інформацію третім особам. Дослідники витратили 600 годин на аналіз політики конфіденційності, вивчення функцій додатків та роботу безпосередньо з самими автомобільними компаніями, щоб визначити рейтинг конфіденційності. В результаті дослідники дійшли висновку, що автомобілі ─ це одна з найбільш заплутаних категорій продуктів, які вони тестували. А у звичайних користувачів навряд чи є час та досвід для читання та аналізу заплутаних політик конфіденційності для автомобілів, автомобільних додатків, автомобільних сервісів та ін.

«На жаль, у споживачів дуже мало контролю. Ви можете відмовитися від використання автомобільного застосунку або спробувати не використовувати підключені сервіси, але це може означати, що ваш автомобіль не працює належним чином ─ або взагалі не працює», ─ заявив Джен Калтрайдер, директор Privacy Not Included. «Споживачі практично не мають жодного контролю та можливостей щодо конфіденційності, крім простої покупки більш старої моделі. Регулюючі органи та політики відстають на цьому фронті».

Джерело: Engadget