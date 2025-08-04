Tesla не платить підрядникам, збанкрутувало вже дві компанії

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Tesla, попри статус лідера на ринку електромобілів, виявилася фігурантом гучного розслідування CNN. Компанію звинувачують у затримках платежів, які призвели до банкрутства щонайменше двох малих підприємств у США. Згідно з документами, за останні 5 років Tesla стала об’єктом вимог погасити борги на понад $110 млн від підрядників у Техасі. З них понад $24 млн компанія, ймовірно, досі не сплатила.

Банкрутство після контракту з Tesla

У 2022 році невелика компанія зварювальників труб під керівництвом Дженніфер Мейснер отримала великий контракт на будівництво Gigafactory Texas в Остіні. Вона залучила всю команду, взяла нові кредити, придбала обладнання й навіть найняла додаткових працівників, сподіваючись, що співпраця з Tesla стане проривом.

Але після кількох місяців роботи Tesla припинила платити. Мейснер змушена була брати нові позики, вірячи, що гроші надійдуть. У результаті вона не змогла платити зарплати, розраховуватись із підрядниками і подала заяву на банкрутство. Згодом Tesla компенсувала $650 тис., але заявила, що компанія Мейснер «завищила рахунки».

Інша жертва неплатежів Tesla — компанія Full Circle Technologies. Вона встановлювала системи безпеки на тій же фабриці Gigafactory Texas в Остіні. Після виконаної роботи компанія не отримала $600 тис., взяла короткострокові кредити з високими відсотками, але ситуація стала безвихідною. Кредитори почали блокувати рахунки — компанія оголосила банкрутство. Tesla у відповідь заявила, що це не вона винна, а навпаки — що їй заборгувала сама Full Circle. Зрештою сторони дійшли до врегулювання, але Tesla не заплатила ні цента.

Компанія Sun Coast Resources, яка постачала паливо на завод Tesla, також повідомила про несплату багатомільйонного рахунку. Tesla не заперечувала, що пальне отримала, і не скаржилася на якість послуг — лише апелювала до “процедурних моментів”. Після розголосу історія завершилась, але подробиць щодо сплати не розкривали.

Найгірше те, що багато з постраждалих фірм є сімейними підприємствами. Це робить їх надзвичайно вразливими, коли замовник просто не платить після того, як невелика фірма вже вклала свої обмежені ресурси в надання послуги.

Усталена практика Ілона Маска

За даними журналістів, подібна ситуація характерна не лише для Tesla, а й для інших компаній Ілона Маска. Зокрема, сім компаній оголосили банкрутство після того, як Twitter перестала платити після її купівлі. Наприклад, після купівлі Twitter припинила платити за оренду своїх офісів в Сан-Франциско.

Маск також контролював жорсткі зусилля щодо скорочення витрат як неофіційний керівник так званого Департаменту ефективності уряду (DOGE). При цьому він ставив під сумнів роботу цілих установ, повністю ігноруючи соціальні норми та долю звичайних людей.

Один із підрядників Tesla, який побажав залишитися анонімним, розповів CNN:

“У Tesla в Остіні є репутація компанії, яка просто не платить. Вона ніби не переймається, чи приведе це до банкрутства”.

Він додав, що його компанії доводилося брали нові кредити, лише щоб дочекатись виплат від Tesla. Попри це він залишається шанувальником Маска.

Багато компаній, які подали позови та заставні вимоги проти компаній Маска, не бажали офіційно розголошувати свою позицію. Вони казали журналістам CNN, що побоюються помсти, вказуючи на сумнозвісне використання Маском контрактів про нерозголошення.

Деякі фірми заявили, що все ще сподіваються на виплату. Інші вже списали збитки. Багато з них вказували на численні способи, якими Tesla намагається уникнути необхідності платити їм за надані послуги. При цьому згадувалися заплутані формулювання у контрактах, які часто можуть розібратися лише юристи.

У коментарі зовнішній юрисконсульт Tesla визнав, що компанія не переймається своєчасною оплатою рахунків:

“Я не заперечую, що Tesla платить із затримками. Це стосується і юридичних послуг. Я знаю це дуже добре”.

Систематичне небажання Маска платити фірмам, на яких побудована його імперія, шокувало експертів-юристів. Один з них розповів CNN, що був приголомшений тим, наскільки зухвало Маск “звик не платити, доки з ним не судяться”.

“Вони, по суті, казали, що просто вирішили не платити, доки не доведеться”, – сказав він, маючи на увазі колишніх керівників Twitter за часів Маска. “Я зазвичай не бачив, щоб люди так вели бізнес”.

Джерело: electrek, futurism