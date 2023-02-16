Ілон Маск дозволив рекламувати канабіс у Twitter — лише для користувачів з США віком від 21 року

У середу Twitter дозволив компаніям з виробництва та продажу канабісу, рекламувати свої бренди та продукти на платформі для користувачів з США.

Раніше у соцмережі була дозволена реклама продуктів з канабідіолу, тоді як інші соціальні медіаплатформи, включаючи Facebook, Instagram і TikTok її забороняли.

Марихуана залишається незаконною на федеральному рівні, проте все більше штатів США намагаються дозволити продаж рекреаційного канабісу (21 штат уже це зробив).

Компанії, які планують рекламувати канабіс у Twitter, повинні надати ліцензію на продаж та пройти процес схвалення. Цільова аудиторія реклами — лише люди віком від 21 року.

«Це велика перемога для легальних маркетологів канабісу», — заявила компанія Cresco Labs, що займається продажем канабісу та медичної марихуани.

Більшість компаній, що займаються виробництвом канабісу, швидко прийняли зміни, запропоновані Twitter. Корпорація Trulieve Cannabis Corp ще в середу запустила рекламну кампанію для кількох штатів.

«Зміна говорить про все більше прийняття канабісу як основної категорії здорового способу життя, і ми сподіваємося, що вона послужить каталізатором для інших платформ соціальних медіа, які наслідуватимуть цей приклад», — сказала Кейт Лінч з Curaleaf, найбільшої компанії канабісу, що працює в США.

Після різкого зростання продажів на ранніх стадіях пандемії промисловість канабісу в США показала ознаки уповільнення, зіткнувшись з регуляторними та економічними проблемами (включаючи падіння цін і незаконний ринок, який переманює споживачів). Curaleaf, наприклад, нещодавно скоротила свій персонал на 10% і припинила більшість операцій у трьох штатах США.

Такі зміни у Twitter виглядають передбачувано, враховуючи стосунки Маска з марихуаною, відтік рекламодавців (з моменту як мільярдер очолив Twitter, 500 кращих рекламодавців залишили платформу) та борг соцмережі, який складає $12,5 млрд. Раніше у Twitter скасували заборону на політичну рекламу, яка діяла з 2019 року.

Джерело: Reuters