Тест Geekbench 6 імітує роботу сучасного ПЗ та використовує великі потоки даних. Некомерційні функції залишаються безплатними

Geekbench, популярний кросплатформовий бенчмарк, отримав велике оновлення. За словами Primate Labs, нові тести Geekbench 6 краще відбивають реальні робочі навантаження, з якими може зіткнутися користувач.

Загалом, у порівнянні з Geekbench 5, випущеним у 2019 році, нова версія програми використовує для тестування більшу кількість даних. Тестові фото мають більшу роздільну здатність та застосовуються у більшій кількості. Карти та PDF-файли теж стали більшими, також пристрою доведеться компілювати більше коду за допомогою Clang. Дані отримали деяке якісне оновлення: робочі навантаження HTML та PDF мають більш сучасний дизайн.

З’явилися нові тести, призначені для імітації ефекту розмиття фону у застосунках для відеоконференцій, виявлення об’єктів за допомогою ШІ, як це роблять програми для каталогізації фотографій, застосування фільтрів до фотографій та багато іншого. Оновлено наявні тести навігації, трасування променів та виявлення горизонту.

Компанія заявляє, що результати тестування відеокарт Geekbench 6 повинні бути більш порівнянними на різних платформах та пристроях, він краще використовує переваги графічного обладнання в тестах, що є важливим показником, оскільки все більше реальних додатків використовують машинне навчання. Тестування багатопотокової продуктивності процесора також було оновлено, щоб краще відображати роботу процесорів з продуктивними та енергоефективними ядрами – ARM-чипів Apple M1 та M2 та останніх процесорів Intel.

Відповідно до зростання навантаження збільшився й час тестування. Тест процесора Geekbench 5 на MacBook Pro M1 триває трохи менше ніж 2 хв, тоді як тестування Geekbench 6 триває понад 3 хв.

Primate Labs безплатно пропонує функції програми для некомерційного тестування. За платню пропонуються можливості автоматизації тестування, використання портативної версії програми, управління результатами в автономному режимі. Geekbench 6 Pro коштує $79 протягом наступних двох тижнів, що на 20% нижче за його звичайну ціну близько $100.

Джерело: The Verge