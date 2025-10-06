Тест підключення зовнішньої NVIDIA RTX 5070 Ti: Thunderbolt 5 вщент програє OCuLink, а PCIe 4 перевершує обидва

Зовнішні відеокарти (eGPU) стали популярним способом підсилити ігрову або робочу продуктивність ультратонких ноутбуків і компактних ПК. Проте головне питання — який інтерфейс підключення дає найкращий результат? Сьогодні існують кілька варіантів: Thunderbolt 3/4, Thunderbolt 5 і OCuLink. Команда Try Some Tech протестувала всі три й дійшла очікуваного, але важливого висновку: чисте з’єднання PCIe 4.0 через OCuLink забезпечує найвищу швидкість і найменшу затримку. Однак Thunderbolt лишається масовішим і зручнішим рішенням.

OCuLink проти Thunderbolt 5

OCuLink (скорочено від Optical-Copper Link) — це високошвидкісний кабельний інтерфейс, стандартизований PCI-SIG, який забезпечує пряме підключення PCIe між пристроями. Раніше його використовували здебільшого для SSD, але тепер — і для відеокарт.

На відміну від Thunderbolt чи USB, OCuLink не використовує тунелювання протоколів, тому затримка менша, а ефективність вища. Це фактично “чисте” з’єднання PCIe, яке підтримує версії 3.0 і 4.0 з чотирма лініями, тобто пропускну здатність 32–64 ГТ/с. Проте в нього є обмеження: він не підтримує гаряче підключення, не передає живлення та не виводить відео, через що не використовується у звичайних ноутбуках. Його можна застосовувати як всередині, так і ззовні робочих станцій.

Thunderbolt 4 і Thunderbolt 5, розроблені Apple та Intel, орієнтовані на споживчі пристрої. Вони поєднують PCIe, USB і DisplayPort в одному роз’ємі USB-C, створюючи універсальний багатофункціональний порт.

Thunderbolt 4 підтримує PCIe 3.0 x4 (до 32 ГТ/с). Thunderbolt 5 оновився до PCIe 4.0 x4, подвоївши пропускну здатність до 64 ГТ/с, додав заряджання потужністю 240 Вт і можливість передачі відео до 120 ГТ/с для топових дисплеїв.

Попри зручність і універсальність, Thunderbolt має додаткову затримку через протокольні накладні витрати. Thunderbolt 5 наблизився до OCuLink за швидкодією, але не перевершив його.

Результати тестів

Під час вимірювання сирої пропускної здатності OCuLink досяг показників 6,6 ГБ/с (host-to-device) і 6,7 ГБ/с (device-to-host), тоді як Thunderbolt 5 показав 5,6 ГБ/с і 5,8 ГБ/с відповідно. Це значна різниця, особливо у сценаріях із обробкою великих масивів даних або зберіганням контенту.

У тестах з іграми використовувалася відеокарта GeForce RTX 5070 Ti, підключена до системи на базі процесора Intel Core Ultra 7 265K. В результаті встановили наступне:

Пряме підключення відеокарти до ПК дало найкращі результати.

Через OCuLink продуктивність знизилася незначно.

А ось Thunderbolt 5 стабільно відставав від OCuLink у всіх 12 протестованих іграх.

У середньому Thunderbolt 5 поступається OCuLink на 13-14%, а в більш вимогливих іграх, як Spider-Man: Miles Morales і Red Dead Redemption 2, відставання сягає 20–23%.

У порівнянні з “рідним” з’єднанням через PCIe, втрати Thunderbolt 5 становлять 19-25%, а максимум — 36% у Spider-Man.

Єдиним винятком стала Ghost of Tsushima, де всі три конфігурації показали 120 к/с — тут частота упирається вже не в інтерфейс, а в процесор.

Thunderbolt 5, безумовно, став кращим за TB4, але через протокольні обмеження він усе ще поступається “чистому” OCuLink.

Практична користь OCuLink

Попри технічну перевагу, OCuLink поки що залишається нішевим рішенням. Серед споживчих ноутбуків немає моделей із цим портом, тому тестування Try Some Tech проводилося на настільному ПК з Intel Core Ultra 7 265K, Nvidia RTX 5070 Ti та материнською платою з двома портами Thunderbolt 5.

Для випробувань використали корпус PELADN Link S-3, який має подвійні порти Thunderbolt 5, але не комплектується відповідним кабелем. Для підключення через OCuLink команда застосувала стандартний промисловий кабель та зовнішню GPU.

Отже, Thunderbolt 5 помітно покращився порівняно з TB4, але ще не досяг рівня “чистого” PCIe-з’єднання, яке забезпечує OCuLink. Той, у свою чергу, гарантує максимальну пропускну здатність і мінімальні затримки, але через відсутність широкої підтримки й нестачу зручних функцій (заряджання, передача відео, гаряче підключення) він не підходить пересічним користувачам.

Для більшості споживачів Thunderbolt 4 і 5 залишаються практичним компромісом між швидкодією, універсальністю й зручністю. Але для ентузіастів, яким важлива кожний к/с і мінімальна затримка, OCuLink залишається беззаперечним лідером.

Джерело: tomshardware