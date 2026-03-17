Не жартуйте з рідким металом: витік повністю вивів з ладу RTX 5070 Ti

NorthridgeFix / YouTube

Більшість сучасних відеокарт досі використовують традиційну термопасту для захисту від перегріву. Однак такі високопродуктивні, як от RTX 5090 Founder’s Edition — використовують рідкий метал для максимального охолодження ядра.





Проте неякісне нанесення термопасти виробниками може призвести до катастрофічних наслідків, як це сталось з відеокартою RTX 5070 Ti, яка потрапила на ремонт до фахівців з Northridge Fix. Стандартна комплектація цієї відеокарти не передбачає використання рідкого металу. Однак власник вирішив нанести його самостійно, зробивши це не надто якісно та повністю зіпсувавши плату. Рідкий метал витік з корпусу та потрапив на компоненти, встановлені поряд.

Під час контакту рідкого металу з такими крихітними компонентами як конденсатори, утворюються мікромостики, здатні призвести до короткого замикання. За найгіршого сценарію рідкий метал пошкодить ключові шини. Деякі термопасти на основі рідкого металу можуть поступово роз’їдати алюмінієві поверхні та послаблювати паяні з’єднання. Це призводитиме до зміщення мікросхем зі своїх місць.

На відео фахівці демонструють, як рідкий метал якимось чином потрапив у всі області друкованої плати і його можна виявити тільки з допомогою мікроскопа. За словами власника RTX 5070 Ti, він очистив все, наскільки зміг. Однак, ймовірно, що на платі залишилося достатньо, щоб вивести відеокарту з ладу.





Десь ближче до середини процесу очищення майстер зазначив, що врятувати цю відеокарту може тільки диво. Судячи з усього, рідкий метал потрапив під ядро GPU, спровокувавши внутрішнє коротке замикання, про що свідчить тріщина по краю. Це неможливо відремонтувати, оскільки необхідно повністю замінити чип. Модулі пам’яті також постраждали й лінію живлення 1,8 В закоротило. Це означає, що рідкий метал потрапив на контакти заземлення, пошкодивши критично важливі схеми.

Навіть якби ядро не було критично забруднене рідким металом, коротке замикання лінії живлення все одно б його зруйнувало. Якби власник просто використав звичайну термопасту на силіконовій основі, у нього працював би графічний процесор — нанесення рідкого металу на плату, яка не призначена для цього, навіть за змоги створити власне ущільнення, є надто ризикованим.

Навіть провідні виробники відеокарт нерідко постають перед труднощами під час правильного нанесення термопасти. До того ж, нанесення рідкого металу навіть на заводі рідко коли ефективно допомагає суттєво знизити нагрів. У даному випадку ASUS відхилив запит на заміну пошкодженої RTX 5070 Ti, а фахівці з Northridge Fix також не змогли її відремонтувати.

Джерело: Tom’sHardware