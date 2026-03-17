Не жартуйте з рідким металом: витік повністю вивів з ладу RTX 5070 Ti

Олександр Федоткін

NorthridgeFix / YouTube

Більшість сучасних відеокарт досі використовують традиційну термопасту для захисту від перегріву. Однак такі високопродуктивні, як от RTX 5090 Founder’s Edition — використовують рідкий метал для максимального охолодження ядра.


Проте неякісне нанесення термопасти виробниками може призвести до катастрофічних наслідків, як це сталось з відеокартою RTX 5070 Ti, яка потрапила на ремонт до фахівців з Northridge Fix. Стандартна комплектація цієї відеокарти не передбачає використання рідкого металу. Однак власник вирішив нанести його самостійно, зробивши це не надто якісно та повністю зіпсувавши плату. Рідкий метал витік з корпусу та потрапив на компоненти, встановлені поряд.

Під час контакту рідкого металу з такими крихітними компонентами як конденсатори, утворюються мікромостики, здатні призвести до короткого замикання. За найгіршого сценарію рідкий метал пошкодить ключові шини. Деякі термопасти на основі рідкого металу можуть поступово роз’їдати алюмінієві поверхні та послаблювати паяні з’єднання. Це призводитиме до зміщення мікросхем зі своїх місць.

На відео фахівці демонструють, як рідкий метал якимось чином потрапив у всі області друкованої плати і його можна виявити тільки з допомогою мікроскопа. За словами власника RTX 5070 Ti, він очистив все, наскільки зміг. Однак, ймовірно, що на платі залишилося достатньо, щоб вивести відеокарту з ладу.


Десь ближче до середини процесу очищення майстер зазначив, що врятувати цю відеокарту може тільки диво. Судячи з усього, рідкий метал потрапив під ядро GPU, спровокувавши внутрішнє коротке замикання, про що свідчить тріщина по краю. Це неможливо відремонтувати, оскільки необхідно повністю замінити чип. Модулі пам’яті також постраждали й лінію живлення 1,8 В закоротило. Це означає, що рідкий метал потрапив на контакти заземлення, пошкодивши критично важливі схеми.

Навіть якби ядро не було критично забруднене рідким металом, коротке замикання лінії живлення все одно б його зруйнувало. Якби власник просто використав звичайну термопасту на силіконовій основі, у нього працював би графічний процесор — нанесення рідкого металу на плату, яка не призначена для цього, навіть за змоги створити власне ущільнення, є надто ризикованим.

Навіть провідні виробники відеокарт нерідко постають перед труднощами під час правильного нанесення термопасти. До того ж, нанесення рідкого металу навіть на заводі рідко коли ефективно допомагає суттєво знизити нагрів. У даному випадку ASUS відхилив запит на заміну пошкодженої RTX 5070 Ti, а фахівці з Northridge Fix також не змогли її відремонтувати.

Спецпроєкти
AI-диктофон TicNote: від зустрічі до готового протоколу за кілька хвилин
Зенітні дрони – новий ешелон ППО. Як вони покращать захист енергетики? Розбираємо на прикладі WIY STRILA

Раніше ми писали, що ASUS відмовилась втретє ремонтувати ноутбук користувача за гарантією та попросила грошей. Магазин відмовив австралійцю у заміні ОЗП DDR5 за гарантією через зростання цін.

Gigabyte замінила термогель, що витікав з відеокарт: RTX 5070 Ti Windforce V2 отримала термопрокладки

Джерело: Tom’sHardware

Популярні новини

arrow left
arrow right
Помаранчевий — хіт сезону: у Китаї розкупили 10 млн iPhone 17 Pro Max завдяки "космічному" кольору
RTX 5070 mobile 12 ГБ? Lenovo та Asus натякають на появу нової моделі Nvidia у власних ноутбуках
Краще за консоль? Продуктивність iGPU Intel B390 в Alan Wake 2 конкурує з Xbox Series S
Lenovo незабаром презентує Legion Go Fold. Що про нього відомо
Або ШІ, або відеокарти: NVIDIA скасувала запуск RTX 50 SUPER у 2026 році
Samsung випустила Galaxy F70e: смартфон-бюджетник в "шкірі", з батареєю 6000 мА·год та камерою 50 Мп
Intel офіційно підтвердила існування Arc Pro B70
Зміни ринку відеокарт: NVIDIA обіцяє постачати всі GPU, джерела кажуть про зменшення на 20%, Asus скорочує моделі Ti
Слабке місце Intel Core Ultra X9 388H: обмеження PCIe може завадити появі дискретних відеокарт в ноутбуках
Повстання гаджетів: пристрої Google Home масово “йдуть” від своїх хазяїв
Після смерті не наслухаєшся: Spotify продає Bluetooth-колонку у вигляді поховальної урни
Ulefone представила на MWC 2026 RugOne зі знімною камерою та акумулятором на 9000 мА·год
Lenovo відроджує ігровий смартфон Legion
Xiaomi випустила власний Air Tag: Bluetooth-трекер для пошуку речей за 18 євро
Звільнений керівник маркетингу Xiaomi змінив Redmi на iPhone 17, бо той "кращий у відстеженні сну”
Популярний китайський бренд ноутбуків викрили на афері з процесорами
Valve перегляне дату випуску та ціну Steam Machine через кризу пам'яті
ШІ залишив користувачів без дешевої пам’яті: ціни на RAM і SSD б’ють рекорди
Не емейзінг: Samsung Galaxy S26 Ultra "знищив" iPhone 17 Pro Max в тестах Geekbench
Vivo показала смартфон X300 Max на MWC 2026
Чи дійсно авіарежим пришвидшує зарядку смартфона: реальний експеримент із Samsung Galaxy S24 Ultra
