Новини Пристрої 30.06.2025 о 11:03 comment views icon

Характеристики NVIDIA RTX 5070, 5070 Ti та 5080 SUPER — більше пам’яті, швидші чипи, 5060 SUPER у планах

author avatar

Андрій Русанов

Автор сайту

Характеристики NVIDIA RTX 5070, 5070 Ti та 5080 SUPER — більше пам’яті, швидші чипи, 5060 SUPER у планах

Інсайдер, повідомлення якого досі були точними, розповів про конфігурацію трьох майбутніх відеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER.

NVIDIA RTX 5070 SUPER

За словами Kopite7kimi, RTX 5070 SUPER отримає графічний процесор GB205-400 з повними доступними характеристиками. Він матиме 6400 ядер CUDA, порівняно з оригінальною RTX 5070, в чипі якої працюють 6144 ядер (+4%). Головне ж покращення — 18 ГБ вбудованої пам’яті GDDR7.

Оскільки пам’ять все ще використовуватиме 192-бітну шину, вона складатиметься з модулів 3 ГБ, замість наявних в основній моделі 2 ГБ. Швидкість пам’яті та загальна пропускна здатність залишиться незмінною (672 ГБ/с). Карта також матиме TGP 275 Вт — на 25 Вт більше, ніж у RTX 5070.

NVIDIA RTX 5070 Ti SUPER

Трохи пізніше інсайдер розповів про 5070 Ti SUPER, яка отримає графічний процесор GB203-350 з 8960 ядрами CUDA (як і в наявної 5070 Ti). Карта все ще матиме пам’ять GDDR7 з пропускною здатністю 28 Гбіт/с та 256-бітну шину. Це означає відсутність змін у пропускній здатності — лише збільшення обсягу до 24 ГБ. TDP відеокарти збільшиться до 350 Вт, що на 50 Вт менше, ніж у RTX 5080.

NVIDIA RTX 5080 SUPER

У травні Kopite7kimi розкрив характеристики RTX 5080 SUPER. Відеокарта отримає процесор GB203-450 з 10 752 ядрами CUDA — стільки ж ядер, як і на RTX 5080. Однак вона отримає 24 ГБ GDDR7, вочевидь, теж з 3 ГБ модулями.

Спецпроєкти
Від потужних з ШІ до надлегких моделей. ASUS оновив модельний ряд ноутбуків ExpertBook для бізнесу
Як стару техніку обміняти зі знижкою на нову. Фокстрот запустив ФоксіОбмін онлайн

Також, згідно з витоком, пам’ять матиме пропускну здатність 32 Гбіт/с, завдяки чому максимальна швидкість передавання даних зросте з 960 ГБ/с RTX 5080 до понад 1024 ГБ/с. 5080 SUPER споживатиме до 415 Вт.

NVIDIA RTX 5060 SUPER?

За словами інших джерел сайту VideoCardz, очікується також оновлений варіант RTX 5060. Йдеться про 12 ГБ з використанням 3 ГБ модулів, або ж про подвоєння місткості до 16 ГБ — обидва варіанти все ще на розгляді. За даними Benchlife, оновлення RTX 50 SUPER не слід чекати до CES 2026.

Популярні новини

Стандарт PCI Express 7.0 512 ГБ/с затверджений — його наступник перейде на оптичне з’єднання
Відеокарта GeeFarce RTX 5027 має вбудований ПК, який можна помістити у великий ПК
Масштабування NVIDIA DLSS Transformer Model вийшло зі стадії бети

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати

Я підтверджую те, що мені 21 рік або більше, і погоджуюсь з усіма політиками сайту ITC.ua