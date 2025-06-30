Характеристики NVIDIA RTX 5070, 5070 Ti та 5080 SUPER — більше пам’яті, швидші чипи, 5060 SUPER у планах

Інсайдер, повідомлення якого досі були точними, розповів про конфігурацію трьох майбутніх відеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER.

NVIDIA RTX 5070 SUPER

За словами Kopite7kimi, RTX 5070 SUPER отримає графічний процесор GB205-400 з повними доступними характеристиками. Він матиме 6400 ядер CUDA, порівняно з оригінальною RTX 5070, в чипі якої працюють 6144 ядер (+4%). Головне ж покращення — 18 ГБ вбудованої пам’яті GDDR7.

GeForce RTX 5070 Super

PG147-SKU65

GB205-400-A1

6400FP32

192-bit GDDR7 18G 28Gbps

275W — kopite7kimi (@kopite7kimi) June 29, 2025

Оскільки пам’ять все ще використовуватиме 192-бітну шину, вона складатиметься з модулів 3 ГБ, замість наявних в основній моделі 2 ГБ. Швидкість пам’яті та загальна пропускна здатність залишиться незмінною (672 ГБ/с). Карта також матиме TGP 275 Вт — на 25 Вт більше, ніж у RTX 5070.

NVIDIA RTX 5070 Ti SUPER

Трохи пізніше інсайдер розповів про 5070 Ti SUPER, яка отримає графічний процесор GB203-350 з 8960 ядрами CUDA (як і в наявної 5070 Ti). Карта все ще матиме пам’ять GDDR7 з пропускною здатністю 28 Гбіт/с та 256-бітну шину. Це означає відсутність змін у пропускній здатності — лише збільшення обсягу до 24 ГБ. TDP відеокарти збільшиться до 350 Вт, що на 50 Вт менше, ніж у RTX 5080.

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GeForce RTX 5070 Ti Super

PG147-SKU55

GB203-350-A1

8960FP32

256-bit GDDR7 24G 28Gbps

350W — kopite7kimi (@kopite7kimi) June 29, 2025

NVIDIA RTX 5080 SUPER

У травні Kopite7kimi розкрив характеристики RTX 5080 SUPER. Відеокарта отримає процесор GB203-450 з 10 752 ядрами CUDA — стільки ж ядер, як і на RTX 5080. Однак вона отримає 24 ГБ GDDR7, вочевидь, теж з 3 ГБ модулями.

GeForce RTX 5080 Super

PG147-SKU35

GB203-450-A1

10752FP32

256-bit GDDR7 24G 32Gbps

400+W — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 20, 2025

Також, згідно з витоком, пам’ять матиме пропускну здатність 32 Гбіт/с, завдяки чому максимальна швидкість передавання даних зросте з 960 ГБ/с RTX 5080 до понад 1024 ГБ/с. 5080 SUPER споживатиме до 415 Вт.

NVIDIA RTX 5060 SUPER?

За словами інших джерел сайту VideoCardz, очікується також оновлений варіант RTX 5060. Йдеться про 12 ГБ з використанням 3 ГБ модулів, або ж про подвоєння місткості до 16 ГБ — обидва варіанти все ще на розгляді. За даними Benchlife, оновлення RTX 50 SUPER не слід чекати до CES 2026.