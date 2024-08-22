The Callisto Protocol та Gigantic: Rampage Edition – безплатні роздачі Epic Games Store цього тижня

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

До нового вікенду магазин Epic Games Store підготував чергову безплатну роздачу ігор для своїх користувачів. Цього разу геймери можуть поповнити свої колекції іграми The Callisto Protocol та Gigantic: Rampage Edition.

The Callisto Protocol – це відносно нова гра в жанрі survival horror. Вона була представлена 2 грудня 2022 року. Дія цього сюжетного хорору від третьої особи відбувається через 300 років після наших днів. Пілоти вантажного космічного корабля Джейкоб Лі та Макс Берроу виконують рейс між супутниками Юпітера Європою та Каллісто з невідомим та надзвичайно крихким вантажем на борту. Під час спуску на поверхню Каллісто, на борт корабля проникають терористи, і все закінчується аварійною посадкою неподалік колонії. Та в колонії відбуваються дивні події, а в’язні почали перетворюватися на чудовиськ. Тепер Джейкобу доведеться виживати в таких несприятливих умовах, попутно розкриваючи корпоративні таємниці.

Безплатна роздача гри The Callisto Protocol доступна за наступною адресою і триватиме до 29 серпня. Її звичайна ціна – 849 грн.

Gigantic: Rampage Edition – це MOBA-шутер для команд з 5 героїв, що пропонує динамічні битви для шанувальників обох жанрів. Гравець може обирати унікальних героїв з наявного списку та об’єднати сили з 4 іншими гравцями, щоб захоплювати цілі й вразити могутнього Стража противника, одночасно захищаючи свого. Версія Rampage Edition включає новий ігровий режим, функцію кросплатформової гри, нових героїв, нові карти та покращення ігрового процесу.

Онлайн-курс Frontend-разробник від Powercode academy. Курс на якому ти напишеш свій чистий код на JavaScript, попрацюєш із різними видами верстки, а також адаптаціями проектів під будь-які екрани. . Зарееструватися

Отримати гру Gigantic: Rampage Edition можна за наступною адресою в магазині Epic Games Store.

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.