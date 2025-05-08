Токен BNB до кінця 2028 року виросте до $2,775 — Standard Chartered

Керівник відділу досліджень цифрових активів у Standard Chartered Джеффрі Кендрік спрогнозував, що токен найбільшої криптобіржі Binance (BNB) може досягти вартості $2775 до кінця 2028 року. Поточна ціна становить $601.

У своєму аналізі BNB Chain, експерт відзначив монету використовують децентралізовані біржі, кредитні протоколи та у ліквідному стейкінгу. Попри відносно статичну активність, цінова стабільність BNB робить монету надійним орієнтиром для ринку цифрових активів.

Прогнозоване зростання до $2,775 означає більш ніж чотирикратне збільшення протягом наступних чотирьох років, хоча Standard Chartered очікує, що це буде нижче за показники BTC та ETH через обмежені інновації BNB та повільніше зростання екосистеми BNB Chain.

«З травня 2021 року BNB торгувався майже точно так само, як і незважений кошик Bitcoin та Ethereum, як за прибутковістю, так і за волатильністю», – відзначив Кендрік.

У звіті зазначається, що BNB має дефляційну токеноміку BNB і залишатиметься тісно пов’язаним з провідною роллю Binance в криптоекосистемі, підкріплюючи його корисність як загальногалузевого барометра.

Джерело: The Block