Том Круз знову ризикує життям у новому трейлері шпигунського екшну «‎Місія неможлива 7». Старт прокату в Україні – 13 липня

Кінокомпанія Paramount Pictures опублікувала новий трейлер фільму «‎Місія неможлива: Розплата. Частина перша», де Том Круз повертається для виконання сьомого і, ймовірно, останнього завдання в ролі агента ЦРУ Ітана Ханта.

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Вінг Реймс, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Генрі Черні, Ванесса Кірбі та Фредерік Шмідт повторюють свої ролі з попередніх фільмів. Серед новачків – Гейлі Етвелл («Перший Месник», серіал «Агент Картер»), Пом Клементьєв («Вартові Галактики 2», «Месники: Війна нескінченності»), Кері Елвес, Роб Делані, Індіра Варма, Ши Вігем, Марк Ґетісс, Есай Моралес і Чарльз Парнелл.

Перший трейлер запам’ятався у першу чергу приголомшливим трюком Круза, який виконав стрибок на мотоциклі з високої рампи, розташованої на краю скелі (приблизно 1200 метрів над рівнем моря). Студія Paramount Pictures детально розповіла про нього у повнометражному фільмі про залаштунки знімального процесу, випущеному в грудні.

Основний сюжет фільму все ще не розкривають, однак судячи з трейлерів та анонсів головним антагоністом історії виступить Есай Моралес, до якого приєднаються Ші Вігман і Пом Клементьєв. І попри непогані навички в рукопашному бою, Ітану буде важкувато вислизнути з рук ворогів та врятувати світ.

З момент виходу у 1996 році оригінальна стрічка Paramount Pictures «Місія неможлива» зібрала понад $3,5 млрд у світовому прокаті. Після того, як у 2006 році «Місія неможлива 3» отримала мінімальні прибутки у розмірі $398 млн, Крузу вдалось успішно відродити франшизу, зробивши її однією з найвідоміших назв серед розважальних блокбастерів.

«‎Місія неможлива: Розплата. Частина перша» написана та зрежисована Крістофером Маккуоррі, який вже працював над «Місія неможлива: Фолаут» та «Місія неможлива: Нація ізгоїв». Продюсери фільму – сам Круз, Маккуоррі, Джей Джей Абрамс, Девід Еллісон і Джейк Меєрс. Очікується, що друга частина «Розплати», яка вийде у червні 2024 року, стане останнім виступом Круза у ролі Ітана Ханта.

В українському прокаті «‎Місія неможлива: Розплата. Частина перша» стартує 13 липня.