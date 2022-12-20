Приголомшливий стрибок Тома Круза з гори на мотоциклі для «Місія нездійсненна 7». Як готували та знімали «найграндіозніший трюк в історії кіно»

Після величезного успіху повернення Тома Круза до ролі бойового льотчика у «Топ Ґан: Меверік» Paramount Pictures продовжує тримати глядачів у тонусі, відкриваючи завісу над чи не найскладнішим трюком актора у наступній частині шпигунського бойовика «Місія нездійсненна».

Документальна короткометражка тривалістю 9 хв. 23 с розповідає про зйомки «найграндіознішого трюку в історії кіно», які проходили у горах Норвегії у 2020 році. Відео дає можливість подивитися з-за лаштунків на Круза, котрий виконує стрибок на мотоциклі з високої рампи, розташованої на краю скелі (приблизно 1200 метрів над рівнем моря). Стрибок, який з’явиться у головній франшизі Круза, раніше був анонсований в опублікованих фото та відеоролику.

Christopher McQuarrie and Tom Cruise are taking Mission: Impossible 7 to another level pic.twitter.com/eZaa5z8s5Y — zach (@ZachMacieI) September 7, 2020

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Після великого комерційного успіху двох останніх фільмів франшизи сценарист і режисер Крістофер Маккуоррі підписав контракт на наступні дві. Виконавчими продюсерами стали Девід Еллісон, Дана Голдберг, Дон Грейнджер та Томмі Гормлі.

До Круза та Хейлі Етвелл до участі у неможливої ​​місії повернуться Ребекка Фергюсон («Доктор Сон»), Саймон Пегг («Першому гравцю приготуватися»), Вінг Реймс («Кримінальне чтиво»), Ванесса Кірбі («Хоббс і Шоу») Черні, і приєднаються Ші Уіґем («Джокер»), Пом Клементьєфф («Вартові Галактики 2», «Месники: Війна Нескінченності»), Нік Офферман («Парки та зони відпочинку»), Джанет МакТір («Перекаті-поле», « Альберт Ноббс»), Холт Маккеллані («Мисливець за розумом»), Маріела Гарріга та Есай Моралес («Ла Бамба», «Титани»).

Стрічка «Місія нездійсненна: смертельна розплата» буде поділена на дві частини, які вийдуть 14 липня 2023 року та 28 червня 2024 року. Знімання фільму розпочалося у вересні 2020 року та тривало рік. Реліз фільму, запланований на 2020 рік, був відкладений через епідемію COVID-19.

Джерело: ComingSoon