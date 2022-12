Приголомшливий стрибок Тома Круза з гори на мотоциклі для «Місія нездійсненна 7». Як готували та знімали «найграндіозніший трюк в історії кіно»

Після величезного успіху повернення Тома Круза до ролі бойового льотчика у «Топ Ґан: Меверік» Paramount Pictures продовжує тримати глядачів у тонусі, відкриваючи завісу над чи не найскладнішим трюком актора у наступній частині шпигунського бойовика «Місія нездійсненна».

Документальна короткометражка тривалістю 9 хв. 23 с розповідає про зйомки «найграндіознішого трюку в історії кіно», які проходили у горах Норвегії у 2020 році. Відео дає можливість подивитися з-за лаштунків на Круза, котрий виконує стрибок на мотоциклі з високої рампи, розташованої на краю скелі (приблизно 1200 метрів над рівнем моря). Стрибок, який з’явиться у головній франшизі Круза, раніше був анонсований в опублікованих фото та відеоролику.

