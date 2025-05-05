Новини Пристрої 05.05.2025 о 13:07 comment views icon

Тонкий Apple iPhone 17 Air отримає товстий чохол з батареєю — заряду не вистачає на день

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Андрій Русанов

Автор сайту

Тонкий Apple iPhone 17 Air отримає товстий чохол з батареєю — заряду не вистачає на день
Рендер Apple iPhone 17 Air vs чохол з батареєю для iPhone 11 / MacRumors

Як найкраще дискредитувати ідею надтонкого смартфона? Помістити його у товстий чохол. Саме це, за неофіційними даними, запропонує Apple для iPhone 17 Air.

Видання The Information повідомляє: внутрішнє тестування Apple визначило, що лише 60-70% користувачів зможуть використовувати iPhone 17 Air протягом усього дня. Точна місткість акумулятора iPhone 17 Air не згадується, але MacRumors уточнює деякі деталі. Зокрема, інші, значно товстіші моделі iPhone 17 зможуть тримати заряд у 80-90% користувацьких сценаріїв.

Менший час роботи прямо пов’язаний зі «схудненням» смартфона, яке позначиться на батареї. Попередньо відомо, що його товщина становитиме 5,5 мм. Для компенсації меншого часу автономної роботи iPhone 17 Air Apple нібито запропонує чохол з акумулятором як додатковий аксесуар. Раніше ми писали про ймовірне використання в iPhone 17 Air акумуляторів з високою щільністю заряду, але, здається, у компанії є й простіший варіант.

Востаннє Apple випускала чохли-батареї для iPhone 11 у 2019 році, а пізніше представила акумуляторний блок MagSafe Battery Pack для iPhone 12 та новіших, який вже не виробляється. Легко здогадатися, що аксесуар не буде надто дешевим, і на додачу до більшої товщини фактично збільшить вартість телефона.

Звіт додає, що ланцюжок постачання Apple не має чіткої впевненості щодо попиту на iPhone 17 Air — це буде абсолютно нова модель у незвичному формфакторі. Відповідно, постачальники виділяють лише близько 10% виробничих потужностей для серії iPhone 17 на модель iPhone 17 Air. Також тонкий телефон нібито матиме лише один динамік та не матиме слота SIM-картки у всьому світі.

Сайт Wccftech наголошує, що умови внутрішнього тестування Apple відрізнятимуться від реального використання, а безперервна зарядка додатково зменшить ресурс акумулятора. Неофіційно Apple iPhone 17 Air очікується у вересні.

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