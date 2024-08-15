ТОВ «Автострада» продовжить будівництво метро на Виноградар за 13,8 млрд грн

Після завершення тендеру минулого місяця, комунальне підприємство «Київський метрополітен» уклало договір на продовження робіт із будівництва метро на Виноградар. Мова йде про Сирецько-Печерську лінію метро в напрямку житлового масиву Виноградар.

Нагадаємо, переможцем тендера стало ТОВ «Група компаній «Автострада». Згідно з умовами договору, вартість будівництва метро на Виноградар становить 13,785 млрд грн. Строк виконання будівельних робіт складає 30 місяців. Отже, якщо все піде за планом і не виникне додаткових затримок, роботи завершать на початку 2027 року.

Наразі триває процес оформлення всіх необхідних дозвільних документів, що передбачені законодавством. Також відбувається передавання будівельних майданчиків підрядній організації. Після цього розпочнуться безпосередньо будівельні роботи.

ТОВ «Група компаній «Автострада» входила у число найбільших підрядників Укравтодору в рамках президентської програми «Велике будівництво».

КМУ ще у 2018 році виділив 2,5 млрд грн на будівництво метро на Виноградар. Планувалося, що дві нові станції відкриють до кінця 2021 року. Та не так склалося, як гадалося. Проєкт забуксував, а згодом з’ясувалося, що генпідрядник «Київметробуд» поклав гроші в банк замість фінансування будівництва.

Наразі на об’єкті будівництва метро на Виноградар побудований правий перегінний тунель протяжністю майже 1250 метрів від станції «Мостицька» до станції «Сирець». Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла. Також частково влаштовані огороджувальні конструкції методом «стіна в ґрунті», кріплення котловану металоконструкціями. Споруджені основні конструкції суміщеної тягової підстанції, частково збудовані двоярусні тунелі та інше.

Онлайн-курс DevOps engineer від Mate academy. Завдяки онлайн-курсу з гнучким графіком DevOps engineer ви зможете почати карʼєру в IT з нуля. . Отримати знижку на курс

Джерело: Офіційний портал Києва