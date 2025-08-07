Новини Пристрої 07.08.2025 comment views icon

TP-Link представила портативний роутер Wi-Fi 7 BE3600: живлення від USB-C, до 90 підключених пристроїв

Вадим Карпусь

TP-Link підготувала до випуску свій перший маршрутизатор для подорожей, який підтримує новітній стандарт Wi-Fi 7. Модель BE3600 Wi-Fi 7 Travel Router (TL-WR3602BE) забезпечує швидкість передачі даних до 3,6 Гбіт/с завдяки поєднанню частотних діапазонів 2,4 ГГц і 5 ГГц. Пристрій можна живити через порт USB-C — від мережевого адаптера або павербанка, що робить його чудовим варіантом для використання в дорозі.

У порівнянні з компактним маршрутизатором TL-WR1502X, ця новинка потужніша й при цьому лишається портативною. За даними TP-Link, новий роутер може обслуговувати до 90 бездротових пристроїв одночасно. Це робить його зручним рішенням для групових поїздок або роботи з кількома ґаджетами.

Окрім USB-C, на корпусі є порт USB-A зі швидкістю передачі до 5 Гбіт/с. Завдяки цьому до роутера можна підключити 5G-модем або сумісний смартфон, щоб отримати мобільний інтернет. А ще — через USB-порт можна надати спільний доступ до зовнішнього накопичувача у локальній мережі. Також є порт Ethernet 2,5 Гбіт/с для дротового підключення.

Через мобільний застосунок можна налаштувати з’єднання з наявною Wi-Fi-мережею. Завдяки цьому, наприклад, можна заздалегідь під’єднати всі свої пристрої до одного роутера, а вже його — до загальнодоступної мережі в готелі чи аеропорту. Маршрутизатор підтримує OpenVPN і WireGuard, він сумісний із понад 35 VPN-сервісами.

Новий портативний роутер TP-Link BE3600 Wi-Fi 7 Travel Router (TL-WR3602BE) вже доступний у США за ціною $139,99. Про строки виходу і ціни новинки на інших ринках поки не повідомляють.

TP-Link Archer BE3600 – роутер з підтримкою Wi-Fi 7, швидкістю 3600 Мбіт/с та ціною $99. Але є нюанс

Джерело: notebookcheck

