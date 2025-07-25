Новини Пристрої 25.07.2025 comment views icon

Вийшли Realme 15 і 15 Pro — IP69, 7000 мА•год та зарядка 80 Вт за ціною від $280

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Вадим Карпусь

Автор новин

Вийшли Realme 15 і 15 Pro — IP69, 7000 мА•год та зарядка 80 Вт за ціною від $280
Представлені смартфони Realme 15 і 15 Pro від $280

Realme вирішила оптимізувати свій модельний ряд смартфонів середнього рівня. Тепер замість трьох моделей серія включає лише дві. Отже, Realme 15 Pro став наступником Realme 14 Pro+, а базовий Realme 15 приходить на заміну Realme 14 Pro.

Realme 15

Початкова версія Realme 15 отримала 6,8-дюймовий злегка вигнутий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2800х1280 пікселів (щільність 453 ppi), частотою оновлення 144 Гц й піковою яскравістю 6500 ніт. Пристрій має процесор Mediatek Dimensity 7300+, 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та вбудоване сховище UFS 3.1 місткістю від 128 ГБ до 512 ГБ. Слот для карти пам’яті відсутній.

Вийшли Realme 15 і 15 Pro — IP69, 7000 мА•год та зарядка 80 Вт за ціною від $280
Дисплей Realme 15 і 15 Pro

На задній панелі розташувалась подвійна камера. Вона включає 50-мегапіксельний головний модуль з оптичною стабілізацією зображення та 8-мегапіксельний надширококутний модуль. Фронтальна камера в круглому отворі дисплея ─ 50-мегапіксельна. Обидві камери здатні записувати відео до 4K/30p. Програмна функція AI Edit Genie працює в стандартній галереї й дозволяє редагувати фото за допомогою інструментів штучного інтелекту.

Вийшли Realme 15 і 15 Pro — IP69, 7000 мА•год та зарядка 80 Вт за ціною від $280
Камера Realme 15 і 15 Pro

В смартфоні Realme 15 доступна батарея місткістю 7000 мА-год і реалізовано швидку дротову зарядку потужністю 80 Вт. Виробник заявляє, що батарея збереже 80% початкової місткості після 1600 циклів заряджання. Пристрій має стерео навушники, але 3,5-мм роз’єм для дротових навушників відсутній. Ще тут є інфрачервоний випромінювач та оптичний сканер відбитків пальців у дисплеї. Смартфон має розміри 162,3×76,2×7,66 мм та вагу 187 г. Для деяких кольорів корпусу товщина може збільшуватися до 7,78 мм або 7,96 мм. Корпус забезпечує захист від пилу та води за стандартом IP68/IP69, а також відповідає стандарту міцності MIL-STD-810H. Новинка працює під управлінням realme UI 6.0 на базі Android 15.

Вийшли Realme 15 і 15 Pro — IP69, 7000 мА•год та зарядка 80 Вт за ціною від $280
Смартфони Realme 15 і 15 Pro

Realme 15 доступний у трьох кольорах: Velvet Green (оксамитово-зелений), Flowing Silver (сріблястий) і Silk Pink (шовково-рожевий). Ціна залежить від конфігурації пам’яті:

  • 8/128 ГБ ─ $280,
  • 8/256 ГБ ─ $300,
  • 12/256 ГБ ─ $355.

Realme 15 Pro

Ця модель орієнтована на вибагливіших користувачів. Вона має такий самий 6,8-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2800х1280 пікселів, частотою оновлення 144 Гц й піковою яскравістю 6500 ніт. Однак у цьому випадку доступний продуктивніший процесор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Пам’ять ─ така сама: 8 або 12 ГБ оперативної та 128, 256 або 512 ГБ постійної. І знову без слота для карти пам’яті.

Вийшли Realme 15 і 15 Pro — IP69, 7000 мА•год та зарядка 80 Вт за ціною від $280
Realme 15 та 15 Pro

Ще одна відмінність проявляється у блоці камер. Головний модуль теж виконаний на базі 50-мегапіксельного сенсора з OIS. А от надширококутний модуль отримав 50-мегапіксельний сенсор та об’єктив з трохи ширшим кутом огляду. Фронтальна камера ─ 50-мегапіксельна, хоча у попередника Realme 14 Pro+ був 32-мегапіксельний сенсор. В цьому випадку камери вже здатні записувати відео до 4K/60p.

Вийшли Realme 15 і 15 Pro — IP69, 7000 мА•год та зарядка 80 Вт за ціною від $280
Realme 15 і 15 Pro

Інші характеристики, включаючи батарею, звук та захист, аналогічні молодшій моделі. Смартфон Realme 15 Pro має розміри 162,3×76,2×7,69 мм та вагу 187 г. Для деяких кольорів корпусу товщина може збільшуватися до 7,79 мм або 7,84 мм.

Вийшли Realme 15 і 15 Pro — IP69, 7000 мА•год та зарядка 80 Вт за ціною від $280
Realme 15 Pro

Модель Realme 15 Pro пропонується у трьох кольорах: Flowing Silver (сріблясто-білому), Velvet Green (оксамитово-зелений) та Silk Purple (фіолетовому). Ціни наступні:

  • 8/128 ГБ ─ $335,
  • 8/256 ГБ ─ $360,
  • 12/256 ГБ ─ $380,
  • 12/512 ГБ ─ $415.

Realme GT 7 та GT 7T вийшли на світовому ринку – 7000 мА·г і надшвидка зарядка від €650

Джерело: gsmarena, Realme

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