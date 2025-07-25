Вийшли Realme 15 і 15 Pro — IP69, 7000 мА•год та зарядка 80 Вт за ціною від $280

Представлені смартфони Realme 15 і 15 Pro від $280

Realme вирішила оптимізувати свій модельний ряд смартфонів середнього рівня. Тепер замість трьох моделей серія включає лише дві. Отже, Realme 15 Pro став наступником Realme 14 Pro+, а базовий Realme 15 приходить на заміну Realme 14 Pro.

Realme 15

Початкова версія Realme 15 отримала 6,8-дюймовий злегка вигнутий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2800х1280 пікселів (щільність 453 ppi), частотою оновлення 144 Гц й піковою яскравістю 6500 ніт. Пристрій має процесор Mediatek Dimensity 7300+, 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та вбудоване сховище UFS 3.1 місткістю від 128 ГБ до 512 ГБ. Слот для карти пам’яті відсутній.

На задній панелі розташувалась подвійна камера. Вона включає 50-мегапіксельний головний модуль з оптичною стабілізацією зображення та 8-мегапіксельний надширококутний модуль. Фронтальна камера в круглому отворі дисплея ─ 50-мегапіксельна. Обидві камери здатні записувати відео до 4K/30p. Програмна функція AI Edit Genie працює в стандартній галереї й дозволяє редагувати фото за допомогою інструментів штучного інтелекту.

В смартфоні Realme 15 доступна батарея місткістю 7000 мА-год і реалізовано швидку дротову зарядку потужністю 80 Вт. Виробник заявляє, що батарея збереже 80% початкової місткості після 1600 циклів заряджання. Пристрій має стерео навушники, але 3,5-мм роз’єм для дротових навушників відсутній. Ще тут є інфрачервоний випромінювач та оптичний сканер відбитків пальців у дисплеї. Смартфон має розміри 162,3×76,2×7,66 мм та вагу 187 г. Для деяких кольорів корпусу товщина може збільшуватися до 7,78 мм або 7,96 мм. Корпус забезпечує захист від пилу та води за стандартом IP68/IP69, а також відповідає стандарту міцності MIL-STD-810H. Новинка працює під управлінням realme UI 6.0 на базі Android 15.

Realme 15 доступний у трьох кольорах: Velvet Green (оксамитово-зелений), Flowing Silver (сріблястий) і Silk Pink (шовково-рожевий). Ціна залежить від конфігурації пам’яті:

8/128 ГБ ─ $280,

8/256 ГБ ─ $300,

12/256 ГБ ─ $355.

Realme 15 Pro

Ця модель орієнтована на вибагливіших користувачів. Вона має такий самий 6,8-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2800х1280 пікселів, частотою оновлення 144 Гц й піковою яскравістю 6500 ніт. Однак у цьому випадку доступний продуктивніший процесор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Пам’ять ─ така сама: 8 або 12 ГБ оперативної та 128, 256 або 512 ГБ постійної. І знову без слота для карти пам’яті.

Ще одна відмінність проявляється у блоці камер. Головний модуль теж виконаний на базі 50-мегапіксельного сенсора з OIS. А от надширококутний модуль отримав 50-мегапіксельний сенсор та об’єктив з трохи ширшим кутом огляду. Фронтальна камера ─ 50-мегапіксельна, хоча у попередника Realme 14 Pro+ був 32-мегапіксельний сенсор. В цьому випадку камери вже здатні записувати відео до 4K/60p.

Інші характеристики, включаючи батарею, звук та захист, аналогічні молодшій моделі. Смартфон Realme 15 Pro має розміри 162,3×76,2×7,69 мм та вагу 187 г. Для деяких кольорів корпусу товщина може збільшуватися до 7,79 мм або 7,84 мм.

Модель Realme 15 Pro пропонується у трьох кольорах: Flowing Silver (сріблясто-білому), Velvet Green (оксамитово-зелений) та Silk Purple (фіолетовому). Ціни наступні:

8/128 ГБ ─ $335,

8/256 ГБ ─ $360,

12/256 ГБ ─ $380,

12/512 ГБ ─ $415.

Джерело: gsmarena, Realme