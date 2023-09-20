Новини Технології 20.09.2023 о 16:58

Трафік ChatGPT знову виріс після літа завдяки студентам. І це поганий сигнал для чат-бота

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Юрій Орос

Автор новин

Трафік ChatGPT знову виріс після літа завдяки студентам. І це поганий сигнал для чат-ботаЯк і передбачалося, після тримісячного падіння, кількість трафіку ChatGPT знову почала зростати. Це передусім пов’язують із початком навчального року та поверненням необхідності школярам і студентам виконувати домашнє завдання.

Згідно з даними Similarweb, яка відстежує кількість відвідувачів сайту OpenAI ChatGPT кожен тиждень, передає BusinessInsider. Зростання трафіку як раз збігається із початком вересня.

Трафік ChatGPT знову виріс після літа завдяки студентам. І це поганий сигнал для чат-бота

Кумедним є порівняння активності користувачів ChatGPT та Minecraft. Згідно однієї з теорій, юнаки, коли не використовують ChatGPT для навчання — заходять пограти у Minecraft. Зокрема можна побачити, що активність гравців влітку суттєво збільшилася, та падає з приходом осені.

Трафік ChatGPT знову виріс після літа завдяки студентам. І це поганий сигнал для чат-бота

З іншої точки зору, подібна залежність — поганий знак для ChatGPT, оскільки це говорить, що є дуже обмежений діапазон використання ChatGPT та інших ШІ чат-ботів.

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