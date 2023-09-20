Трафік ChatGPT знову виріс після літа завдяки студентам. І це поганий сигнал для чат-бота

Як і передбачалося, після тримісячного падіння, кількість трафіку ChatGPT знову почала зростати. Це передусім пов’язують із початком навчального року та поверненням необхідності школярам і студентам виконувати домашнє завдання.

Згідно з даними Similarweb, яка відстежує кількість відвідувачів сайту OpenAI ChatGPT кожен тиждень, передає BusinessInsider. Зростання трафіку як раз збігається із початком вересня.

Кумедним є порівняння активності користувачів ChatGPT та Minecraft. Згідно однієї з теорій, юнаки, коли не використовують ChatGPT для навчання — заходять пограти у Minecraft. Зокрема можна побачити, що активність гравців влітку суттєво збільшилася, та падає з приходом осені.

З іншої точки зору, подібна залежність — поганий знак для ChatGPT, оскільки це говорить, що є дуже обмежений діапазон використання ChatGPT та інших ШІ чат-ботів.