Трейлер 2 сезону «Миротворця» — новий член команди, кішенькові світи та натяк на Лігу Справедливості

«Миротворець» / DCU

Новий трейлер другого сезону «Миротворця» вже на старті підтверджує тісний зв’язок із фільмом «Супермен» Джеймса Ганна.

У першій же сцені глядачі бачать одразу трьох героїв, які з’являться у майбутній стрічці: Шон Ганн у ролі Максвелла Лорда, Ізабела Мерсед як Хоукґерл (Кендра Сондерс). А також Натан Філліон, який дебютує у ролі Гая Гарднера (Зеленого Ліхтаря) з Лігі Справедливості.

Троє персонажів проводять максимально не дружнє інтерв’ю з Миротворцем (Джон Сіна). Перебувати всередині буквально некомфортно. Після кількох хвилин зневажливих поглядів і натяків Миротворець буквально втікає з будівлі. Ця сцена більше інтерпретація, як серіал інтегрується в оновлений DCU, під керівництвом Джеймса Ганна.

Фінал трейлера натякає на появу другого Миротворця. Кріс Сміт (Джон Сіна) стикається з власним двійником у кишеньковому вимірі — концепт, який вже згадували в першому сезоні. Це відкриває двері до мультивсесвітніх ігор, що може стати мостом між старим DCEU і новим DCU. Можливо у такий спосіб в історію може повернутись і Рік Флег-молодший — через флешбеки, гостем з іншого виміру або взагалі воскресіння.

А ось батько героя, вбитого Миротворцем у «Загоні самогубців» — Френк Грілло — повертається як Рік Флег-старший. Саме з ним історія буде глибшою, ніж звичайна помста. Ймовірно, ця сюжетна лінія стане однією з основних в другому сезоні.

Разом з тим сезон продовжить тему внутрішньої боротьби Кріса Сміта — головний герой намагається примирити нову мету зі старими гріхами. Як каже офіційний синопсис: «…надирати праведним лиходіям дупу у своєму помилковому прагненні до миру за будь-яку ціну».

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Також глядачі побачать повернення знайомих героїв і нові обличчя. До акторського складу приєднався Тім Медоуз — він грає агента ARGUS Ленгстона Флері, що додає комедії. Серед інших повертаються Іглі (орел Миротворця), Адріан Чейз / Віджілант та Дженніфер Голланд як Емілія Харкорт.

Прем’єра другого сезону «Миротворця» запланована на 21 серпня — всього через місяць після виходу «Супермена» 11 липня. Це третій проєкт у новому кіновсесвіті DCU: його стартом вважається мультсеріал «Монстри Командос», який вийшов наприкінці минулого року.

Хоча попередній DCEU вже закрито — частина акторів і сюжетних ліній все ж переходять у нову епоху. Ганн заявив, що команда «Миротворця» залишиться незмінною: Джон Сіна, Даніель Брукс, Фредді Строма, Френк Грілло та інші повертаються. Події другого сезону канонічно відбуваються після «Монстри Командос» і «Супермена».

Джерело: IGN