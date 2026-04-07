Найкраща історична драма на Netflix — це навіть не оригінальний серіал Netflix

"Чорні вітрила". Netflix / MakeUseOf

Якщо ви підписані на Netflix і шукаєте чудовий серіал у жанрі історичної фантастики, варіантів чимало. Наприклад, “Останнє королівство” або “Бріджертон”. Але один серіал перевершує обидва — “Чорні вітрила”, який спочатку виходив на Starz, а тепер доступний на Netflix.





Дія “Чорних вітрил” розгортається переважно в піратському порту Нассау на острові Нью-Провіденс на Багамах. Йдеться про початок XVIII століття — Золоту добу піратства. Серіал майстерно поєднує факти та вигадку в незабутній телевізійний досвід.

Чи є “Чорні вітрила” справді історичною фантастикою?

Так, здебільшого. У серіалі великий акторський ансамбль, але перший серед рівних — капітан Флінт (Тобі Стівенс), лейтенант Британського королівського флоту, який звернувся до піратства після жорстокої зради. Тепер він протистоїть корумпованому впливу цивілізації разом із членами команди — Біллі Боунсом (Том Хоппер) і Довгим Джоном Сілвером (Люк Арнольд).

Ці імена вам можуть бути знайомі з класичної пригодницької книги Роберта Луїса Стівенсона “Острів скарбів” — суто вигаданого твору. Усе вірно: “Чорні вітрила” є приквелом до “Острова скарбів”, але включає реальні історичні події, щоб надати історії правдоподібності. Наприклад, ключовим сюжетним елементом на початку серіалу є іспанський корабель “Урка де Ліма”, який справді затонув у 1715 році; він був завантажений скарбами — це дає серіалу пояснення того, як Флінт заволодів золотом, що стало таким важливим сюжетним елементом в “Острові скарбів”.





Серіал також охоплює спробу англійської корони взяти під контроль Нассау, який був реальним місцем, призначивши Вудса Роджерса (Люк Робертс) королівським губернатором Багам. Багато персонажів взяті безпосередньо з історії, включно зі справжніми піратами — Чарльзом Вейном (Зак Макгован), Джеком Рекгемом (Тобі Шміц), Енн Бонні (Клара Паже), Бенджаміном Горнігольдом (Патрік Лістер), Недом Лоу (Тадг Мерфі) та Чорнобородим (Рей Стівенсон).

Є й цікаве змішання на межі факту та вигадки — наприклад, персонаж Ізраїля Хендса (Девід Вілмот), який був одночасно вигаданим героєм “Острова скарбів” і реальним піратом із команди Чорнобородого. Є й інші цікаві деталі — наприклад, Джек Рекгем розробляє традиційний піратський прапор, відомий як “Веселий Роджер”, що насправді і сталося. Багато подій у “Чорних вітрилах” не є суворо достовірними, але серіал настільки уважний до деталей, що змушує нас вірити в них — а це вже більше половини справи.

Сідайте на борт “Чорних вітрил”: “Ван Піс” зустрічає “Гру престолів”

Якщо говорити про битви, “Чорні вітрила” дарують нам справді незабутні — особливо коли з другого сезону бюджет значно зростає. Правда, перший сезон дещо стримує обмежений бюджет і те, що більшість сюжетних ліній ще не встигла розвинутися, але починаючи з другого сезону серіал ловить попутний вітер і вже не оглядається. Це один із небагатьох серіалів, де варто пробитися крізь кілька нудних епізодів на початку заради найкращого.

Утім, “Чорним вітрилам” не потрібна дія, щоб бути цікавими. У серіалі чимало драми — адже це, по суті, історія про групу злочинців, які намагаються навести порядок (але не надто великий) у спільноті людей, що відкинули ідею жити за законом. Пірати схильні робити що хочуть, і таким персонажам, як Елінор Гатрі (Ганна Нью), дуже важко змусити їх об’єднатися і протистояти примарі британського контролю — легітимізувати їх рівно настільки, щоб вони могли вижити, а може, й процвітати.

Пірати в “Чорних вітрилах” морально неоднозначні, часом жорстокі, прагматичні та суперечливі; є щось героїчне в тому, як вони намагаються відвоювати собі місце у світі, який волів би їхнього неіснування, але вони не однозначні герої, як пірати у “Ван Пісі”. “Чорні вітрила” ближчі за духом до серіалу на кшталт “Гри престолів” — де менше йдеться про те, хто добрий, а хто злий, і більше про те, хто може здобути і утримати владу. І, як у “Грі престолів”, ставки в “Чорних вітрилах” реальні. Важливі персонажі можуть і гинуть, тому глядачі ніколи не можуть почуватися надто спокійно.

“Чорні вітрила” — великі від початку до кінця

Без гарного фіналу немає нічого. Але на відміну від “Гри престолів”, фінал якої розлютив фанатів, закінчення “Чорних вітрил” широко вітається — воно пов’язує різні сюжетні лінії серіалу в спосіб, що шанує і справжню історію, і події “Острова скарбів”. Воно гірко-солодке, сумне, сповнене надії та меланхолії, і залишає відчуття, що ви щойно переглянули щось видатне.

“Чорні вітрила” тривають чотири сезони і загалом 38 епізодів — достатньо, щоб справді зануритися в серіал, але не настільки, щоб потрібна була вічність для завершення. Це ідеальна щільно упакована драма, і зараз вона стримінгується на Netflix.

Залежність від історичної фантастики

Історична фантастика — надійний жанр. Основа в реальних фактах дає міцний фундамент, але завжди залишаться прогалини, які автори можуть заповнити драмою, комедією та інтригами. Не потрібно вигадувати весь апарат — лише цікаву частину. І на Netflix є тонна чудової історичної фантастики, включно з “Короною”, “Острогами Пікі”, “Вікінгами: Валгаллою” та іншим. “Чорні вітрила” органічно вписуються в найкраще з цього переліку.

За лаштунками: піратський табір і корабель завдовжки 43 метри

Зйомки “Чорних вітрил” відбувалися не на Багамах, а в Кейптауні, Південна Африка, де на студії Cape Town Studios була зведена повноцінна декорація міста Нассау — над її будівництвом працювала команда з 600 осіб протягом чотирьох місяців. Корабель “Морж”, який фігурує в серіалі, будували теж вручну — на це пішло близько чотирьох-п’яти місяців, а його довжина склала приблизно 140 футів (понад 42 метри).





Акторів також готували серйозно: перед початком зйомок вони пройшли триtижневий “піратський табір”, де відпрацьовували бойові сцени та морські навички. Після завершення зйомок декорації та реквізит не пішли на смітник — їх використав інший серіал Starz, “Аутландер”.

Серіал з Майклом Беєм і квір-підтекстом, якого ніхто не очікував

Серед виконавчих продюсерів “Чорних вітрил” значиться Майкл Бей — режисер, відомий передусім вибуховими блокбастерами, що для багатьох стало несподіванкою. Але не менш несподіваним виявився і глибокий соціальний підтекст серіалу: “Чорні вітрила” послідовно критикують Британську імперію та її реальні історичні злочини — проти депортованих засуджених, поневолених народів і всіх, хто не відповідав нормам тогочасного суспільства.

Окремо варто відзначити, що серіал зображує кількох головних героїв — зокрема капітана Флінта та Енн Бонні — як бісексуальних персонажів, що для пригодницького жанру початку 2010-х було сміливим кроком.





Джерело: MakeUseOf