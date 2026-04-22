Серіал "Гаррі Поттер" від HBO: ближче до книг, але фанати розлючені через зміни

Паапа Ессьєду у ролі Северуса Снейпа

Новий серіал за всесвітом “Гаррі Поттер” від HBO ще до прем’єри викликав суперечки серед фанатів. Хоч автори обіцяють максимально точно триматися книжкового оригіналу, не всі задоволені тим, як виглядає проєкт у першому трейлері.





З одного боку, серіал має серйозну перевагу над фільмами, адже він прагне точніше передати події та атмосферу книг. А значно більша кількість екранного часу дозволить глибше зануритися в першоджерело. Наприклад, творці вже підтвердили появу Півза — пустотливого полтергейста, якого не було в оригінальних фільмах. Також автори хочуть краще відтворити дух 1990-х, коли й відбуваються події історії. Це дає фанатам підстави очікувати більш повну та глибоку адаптацію.

Але візуальний стиль викликав зовсім іншу реакцію. Якщо порівняти трейлер серіалу з фільмом “Гаррі Поттер і філософський камінь” 2001 року, різниця помітна одразу. Перші фільми запам’яталися теплими, майже казковими кольорами. Натомість новий серіал виглядає значно холодніше — багато глядачів навіть говорять про відчутний синій відтінок у зображенні.

Для частини фанатів це проблема. Саме тепла атмосфера перших фільмів створювала той самий “магічний” ефект і ностальгію. У коментарях під трейлером часто пишуть, що нова версія здається надто темною і менш чарівною. Люди бояться, що серіал втратить ту легкість і казковість, з якої починалася історія Гаррі Поттера.





Втім, є й інша думка. Дехто вважає, що холодніший стиль допоможе серіалу відрізнятися від фільмів і зробить його більш дорослим. Це логічно, адже франшиза з часом темнішала, і нова адаптація може одразу задати серйозніший тон.

Окремі глядачі звертають увагу, що на платформі HBO трейлер виглядає тепліше, ніж на YouTube. Існує думка, що синій відтінок частково з’явився через стиснення відео. Але багато хто все ж вважає, що це свідоме рішення авторів — дистанціюватися від фільмів і зробити власний стиль.

Та ще більше фанатів розлютив підхід авторів серіалу до підбору акторів. Вірніше, одного актора, який гратиме Северуса Снейпа. Основне обурення було пов’язано з кількома факторами, що стосуються як канонічного образу, так і сюжетної логіки. У книгах Джоан Ролінґ Снейп описаний як чоловік із “блідою шкірою”, гачкуватим носом та масним чорним волоссям. Однак в серіалі його гратиме темношкірий актор Паапа Ессьєду. Фанати вважають, що зміна раси персонажа порушує візуальну точність адаптації.

Деякі коментатори вказують на те, що Паапа Ессьєду — досить привабливий чоловік, тоді як Снейп у книгах описується як неприємний зовні персонаж із жовтими зубами. І ще шанувальники всесвіту Гаррі Поттера зазначають, що зміна раси Снейпа може змінити сприйняття його минулого. У сюжеті Снейпа жорстко цькували Джеймс Поттер та Сіріус Блек. Фанати побоюються, що в серіалі це булінгування може виглядати як акт расизму, що змістить акценти з особистої ворожнечі на соціальну повістку.

З огляду на це, новий серіал намагається балансувати між двома підходами: точністю до книжок і новим візуальним баченням. Чи спрацює така формула — залежатиме від того, наскільки глядачі приймуть ці зміни.

Джерело: notebookcheck