"Ейфорія": 3 сезон пояснив долю Феза і вшанував померлих акторів

3 сезон «Ейфорія» вшанував пам'ять трьох померлих членів команди / variety

На HBO відбулася прем’єра довгоочікуваного третього сезону серіалу “Ейфорія”. Від виходу другого сезону минуло 4 роки. За цей час багато чого відбулося. Актори, а разом з ними й персонажі, подорослішали. Та, на жаль, не обійшлося без втрат.





Увага, далі можливі сюжетні спойлери.

Прем’єра третього сезону серіалу “Ейфорія” завершилася емоційним моментом, який одразу привернув увагу глядачів. Перший епізод закінчується чорним екраном із написом “In Memoriam” (“У пам’ять”), де згадали трьох ключових учасників проєкту: Ангуса Клауда, Еріка Дейна та виконавчого продюсера Кевіна Турена. Всі вони не дожили до прем’єри нового сезону.

Актор-дебютант Ангус Клауд одразу ж привернув увагу, коли серіал “Ейфорія” вийшов на HBO у 2019 році. Він зіграв Фезко — дилера з непростим життям, який залишався щирим другом для Ру та Лексі. У другому сезоні його персонаж ще більше розкрився. Наприкінці другого сезону Фез потрапляє в кульмінаційну перестрілку, коли на його будинок робить облаву спецназ, що створює один з найбільших кліфгенгерів фіналу сезону 2022 року. Але 31 липня 2023 року, коли “Ейфорія” була на перерві, 25-річний Ангус Клауд помер від передозування наркотиків. Творець серіалу Сем Левінсон тоді сказав:





“Не було нікого схожого на Ангуса. Він був надто особливим, надто талановитим і надто молодим, щоб піти так рано… Спочивай з миром і нехай Бог благословить його родину”.

Ерік Дейн, який грав Кела — складного та суперечливого батька Нейта, помер 19 лютого 2026 року від БАС (бічний аміотрофічний склероз —захворювання нервової системи, яке вражає рухові нейрони, і мозок поступово втрачає здатність керувати м’язами). Він публічно повідомив про діагноз у 2025 році. Актор встиг завершити роботу над третім сезоном серіалу. Творець серіалу Сем Левінсон заявив наступне:

“Я розбитий втратою нашого дорогого друга Еріка. Працювати з ним було честю. Бути його другом — подарунком”.

Кевін Турен був давнім партнером Левінсона. Разом вони створили Little Lamb Productions у 2018 році та працювали над проєктами, включно з “Кумир” і фільмами “Нація вбивць” та “Малкольм і Марі”. Турен помер 12 листопада 2023 року через серцевий напад за кермом.

Сюжетно третій сезон повертається після більш ніж чотирирічної паузи. Події відбуваються через п’ять років після попередніх — герої вже вступають у доросле життя. Попри смерть Ангуса Клауда, його персонаж Фез залишається в історії. У прем’єрному епізоді Ру радить Лексі зателефонувати йому, а потім пояснює, що він “у в’язниці на 30 років”.

Левінсон пояснив своє рішення “зберегти” Феза наступним чином:

“Було багато сцен, де герої говорять із ним телефоном. Я подумав: якщо я не зміг зберегти його живим у реальному житті, то, можливо, зможу зробити це в серіалі”.

Він додав, що Клауду сподобалася б ця сюжетна лінія. За його словами, третій сезон багато в чому присвячений саме пам’яті Клауда і темі цінності життя.

Серіал також торкається проблеми фентанілу, показуючи його небезпеку у сюжеті. Це ще один спосіб підкреслити реальні ризики, які стоять за історіями героїв.

Джерело: variety 1, 2