Трейлер Assassin’s Creed Mirage з Gamescom Opening Night Live 2023 – гра вийде 5 жовтня

На Gamescom Opening Night Live 2023 Ubisoft показала новий трейлер Assassin’s Creed Mirage. Події відео з арабським озвучуванням відбуваються у Багдаді IX століття. Гра Assassin’s Creed Mirage ознаменує повернення серії на Близький Схід та матиме повну арабську озвучку. Носії мови у коментах на YouTube підтверджують, що озвучування дійсно якісне.

Нова частина Assassin’s Creed була анонсована минулого року на Ubisoft Forward. У центрі розповіді – Басім, вуличний злодій, який стає вбивцею у середньовічному Багдаді. Mirage – це класична гра Assassin’s Creed, де паркур є головною особливістю ігрового процесу.

Басім був персонажем другого плану в Assassin’s Creed Valhalla. Під час втечі з Багдада він приєднується до стародавньої організації під назвою Приховані. «У міру того, як він дізнається більше про їхні таємничі ритуали та догмати, він починає відточувати власні унікальні здібності та розуміти нове Кредо, яке змінить його долю так, як він навіть уявити не міг», — йдеться у короткому описі гри.

Спочатку Assassin’s Creed Mirage мала вийти 12 жовтня, потім Ubisoft оголосила про вихід на тиждень раніше, і ось нова дата випуску призначена на 5 жовтня – на ПК, PS5, PS4 та Xbox. З поганого: гра пропустить Steam на старті та вийде лише в Epic Games Store та Ubisoft Connect, а також використовуватиме захист Denuvo і VMProtect.

Джерела: IGN, DSOG