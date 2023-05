Ubisoft ставить все на серію Assassin’s Creed — збільшить команду розробників на 40% та випустить колекцію ліцензованих NFT-персонажів

Ubisoft під час квартального звіту анонсувала суттєве збільшення команди розробників, які займаються серією Assassin’s Creed — їх загальна чисельність найближчими роками зросте на 40%, з нинішніх 2 тис. до 2,8 тис. осіб.

Ставка Ubisoft на свою головну франшизу, яка відзначила своє 15-річчя минулого року, не стала несподіванкою для тих, хто стежив за останніми новинами — серія Assassin’s Creed разом з мобільними іграми є базисом нинішньої антикризової стратегії французького розробника, що нині переживає складні часи. Раніше перевірений інсайдер Том Хендерсон розповідав, що видавництво запустило в роботу ще чотири гри із серії Assassin’s Creed — додатково до шести, про які стало відомо раніше. Звісно, не всі вони зрештою дістануться релізу, і подейкують, що пригодницький бойовик Assassin’s Creed Mirage з акцентом на стелсі та сторітелінгу переїхав з 2023-го на 2024-й рік.

Ще одна новина стосовно Assassin’s Creed— за франшизою випустять колекцію NFT з персонажами ігор, які можна буде кастомізувати перед покупкою (змінювати позу, вбрання та зброю) та отримати додатково фізичну фігурку у скляному кубі, яку надрукують на 3D-принтері (зображення нижче). Так, Ubisoft не відмовилася від ідеї з цифровими токенами попри невдалий запуск Digits NFT для Ghost Recon Breakpoint. Партнером з випуску NFT з героями Assassin’s Creed виступає Integral Reality Labs, яка отримала відповідну ліцензію. Деталей щодо розміру цієї колекції та цінової політики поки немає.

Щодо фінансових “успіхів” Ubisoft, за підсумками 2023 фінансового року, що завершився 31 березня, компанія заробила 1,739 млрд євро — на 18% менше, ніж минулого року. При цьому 1,004 млрд євро або 58% всього річного виторгу забезпечили продажі старих ігор Ubisoft (спад на 30% до попереднього року). Найновіша частина Assassin’s Creed про вікінгів — Valhalla — заробила на 82% більше, ніж Origins 2017 року, та на 61% перевершила Odyssey 2018 року в давньогрецькому сетингу. В межах реструктуризації та антикризових заходів Ubisoft з вересня 2022 року скоротила штат з 20 700 до менш ніж 20 тис. працівників, і протягом найближчих двох років планує знизити витрати на 200 мільйонів євро, щоб виправити фінансове становище. У першому кварталі 2024 фіскального року Ubisoft очікує на дохід близько 240 млн євро та загалом розраховує на «стійке зростання» протягом всього року. Щоправда, інвестори, схоже, не поділяють оптимізму та впевненості керівництва Ubisoft — після публікації звіту (16 травня) різко обвалилися, хоча наступного дня трішки відіграли падіння.

В офіційному розкладі ігрових релізів Ubisoft до кінця березня 2024 року — вісім проєктів: окрім вже згаданої Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora (перенесли у липні 2022 року), Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence, Skull and Bones (вкотре перенесли у січні 2023 року), The Crew Motorfest, XDefiant (у закриту бету шутера зіграло понад 1 млн гравців) та «ще одна велика поки неанонсована преміум-гра». Ймовірно, більшість з них стануть частиною майбутньої презентації Ubisoft Forward, яка відбудеться 12 червня у Лос-Анджелесі.