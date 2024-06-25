Трейлер фільму «Кодове ім’я «Червоний» (Red One) — Двейн Джонсон та Кріс Еванс рятують Санта-Клауса з 14 листопада

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Amazon MGM Studios випустила трейлер комедійного пригодницького екшену «Кодове ім’я «Червоний». Санта-Клауса (Дж. К. Сіммонс) викрали, треба його врятувати. Це робитимуть на кіноекранах з 14 листопада Двейн Джонсон та Кріс Еванс.

«Санта-Клауса — кодове ім’я «Червоний» — було викрадено. Начальник служби безпеки Північного полюса (Двейн Джонсон) мусить об’єднатися з найвідомішим у світі мисливцем за головами (Кріс Еванс). Разом вони розпочинають буремну кругосвітню місію, щоб врятувати Різдво».

У трейлері Джонсон бере звичайний автомобіль Hot Wheels із магазину іграшок і перетворює його на повнорозмірний Chevy Corvette з використанням просунутих різдвяних технологій. «У вас немає фігурки Чудо-жінки, чи не так?» — запитує Еванс касира, виходячи з магазину. «Так це не працює», — каже Джонсон.

Режисером фільму став Джейк Кездан («Джуманджі: Поклик джунглів», «Училка»). У стрічці отримали ролі Двейн Джонсон («Джуманджі», «Форсаж»), Кріс Еванс («Капітан Америка», «Месники»), Люсі Лю («Убити Білла», «Янголи Чарлі»), Кірнан Шипка (серіал «Моторошні пригоди Сабріни»), Бонні Гант («Джуманджі», «Тачки») та інші.

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