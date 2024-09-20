Цифрова втома: половина зумерів шкодує про існування TikTok, — дослідження

Нове опитування виявило, що значна частина зумерів бажає, щоб популярні соціальні мережі ніколи не з’явилися, попри те, що молодь проводить у них багато часу щодня.

Дослідження, яке провів соціальний психолог Джонатан Гайдт Джонатан Гайдт також автор бестселера «Тривожне покоління» (The Anxious Generation). Учений відомий своїми рекомендаціями щодо обмеження використання смартфонів дітьми та підлітками. спільно з Harris Poll, охопило 1006 представників покоління Z віком від 18 до 27 років. Результати показали, що 47% молодих людей хотіли б, щоб TikTok не існував. Подібне ставлення спостерігається і щодо інших платформ: 50% опитаних висловили таке ж бажання стосовно X (колишнього Twitter).

Опитування виявило, що 60% представників покоління Z проводять у соціальних мережах майже чотири години щодня. Ще цікавішим є те, що 23% респондентів витрачають на це сім і більше годин. Водночас 60% опитаних вважають, що соціальні мережі негативно впливають на суспільство.

Дослідження показало, що вплив соціальних мереж різниться залежно від соціальних груп. Так, 44% жінок і 47% представників ЛГБТК-спільноти заявили про негативний вплив соціальних мереж на їхнє психічне здоров’я. Для порівняння, серед чоловіків цей показник становить 31%, а серед осіб, які не належать до ЛГБТК-спільноти — 35%.

Щодо окремих платформ, то після TikTok і X найбільше «небажаними» виявилися Snapchat (43%), Facebook (37%) та Instagram (34%). Цікаво, що самі смартфони та месенджери викликають менше невдоволення: лише 21% хотіли б, щоб смартфони не винайшли, а для месенджерів цей показник становить 19%.

Попри критичне ставлення до соціальних мереж, лише 36% опитаних підтримують повну заборону на їх використання дітьми до 16 років. Натомість 69% виступають за створення безпечних версій соціальних мереж для користувачів молодше 18 років.

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Гайдт закликає законодавців вжити заходів для захисту молоді від негативного впливу соціальних мереж. Він наголошує на необхідності зробити ці платформи безпечнішими для дітей або взагалі заборонити їх для неповнолітніх.

Джерело: Fortune