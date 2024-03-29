Канадські шкільні ради подають до суду на TikTok, Meta та SnapChat — платформи заважають дітям жити та навчатися

Чотири найбільші шкільні ради в канадській провінції Онтаріо розпочали судові процеси проти TikTok, Meta та SnapChat. Вони стверджують, що соціальні медіаплатформи заважають процесу навчання. Позивачі вимагають відшкодування збитків у розмірі понад 4 млрд канадських доларів ($2,9 млрд) за порушення навчання студентів та системи освіти. Жодні гроші не будуть виплачені адвокатам, які розглядають ці позови, якщо вони не виграють.

У позовах стверджується, що такі платформи, як Facebook та Instagram, «створені для примусового використання, змінили те, як діти думають, поводяться та навчаються», а вчителі мають стикатися з наслідками.

Рейчел Чернос, довірена особа Окружної шкільної ради Торонто, сказала, що вчителі та батьки помічають соціальну замкнутість, тривогу, проблеми з увагою, кіберзалякування та проблеми з психічним здоров’ям.

«Ці компанії свідомо створили програми, які викликають звикання та націлені на молодих людей, це завдає значної шкоди, ми просто не можемо більше стояти осторонь і не говорити про це», — каже Чернос.

Десятки штатів США, включаючи Каліфорнію та Нью-Йорк, також подають до суду на Meta за заподіяння шкоди молодим людям та сприяння кризі психічного здоров’я молоді через свідоме та навмисне створення функцій в Instagram та Facebook, які викликають залежність дітей від їхніх платформ.

Данкан Ембері, юрист фірми, що представляє канадських позивачів, каже, що існує реальна проблема залежності від розроблених Meta алгоритмів. На його думку, потрібні належні попередження, необхідно змінити вікові параметри та збільшити рівень ресурсів, які шкільні ради отримають для адаптації до нової реальності. Він каже, що компанії свідомо та недбало розробили свої продукти, щоб максимізувати кількість часу, який молоді люди проводять на їхніх платформах коштом свого добробуту та освіти.

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Цього тижня губернатор штату Флорида, США, Рон ДеСантіс підписав закон, який забороняє облікові записи у соціальних мережах для дітей до 14 років і вимагає дозволу батьків для 14-15-річних. Він набуває чинності 1 січня і, як очікується, зіткнеться з судовими проблемами.

Джерело: Associated Press

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