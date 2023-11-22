Творець «‎Асоки» Дейв Філоні став головним креативним продюсером Lucasfilm

Філоні контролюватиме наступне покоління фільмів та серіалів за «Зоряними війнами».
Згідно з Vanity Fair, Дейв Філоні у статусі головного креативного продюсера Lucasfilm працюватиме разом із головним розробником Керрі Бек, підпорядковуючись безпосередньо президенту Кетлін Кеннеді.
Філоні сказав, що відтепер братиме участь у «ранньому запуску» всього, що відбувається у франшизі. Водночас він збереже свою посаду виконавчого віцепрезидента та режисерську роль у фільмі «Нова Республіка», пов’язаному з історіями «Асоки», «Мандалорця» та «Книги Боби Фетта».
Дейв перебував за лаштунками всесвіту «Зоряних війн» під час роботи над мультсеріалом «Війни клонів» та роками тісно співпрацював із Джорджем Лукасом. Філоні продюсував «Мандалорця» та «Книгу Боби Фетта», а також розробив анімаційний серіал «Повстанці». Згодом він вивів свого персонажа Асоку на перший план, створивши оригінальний серіал для Disney+.
«Зоряні війни» планують грандіозно повернутись на великий екран із щонайменше трьома великим фільмами, які зрежисують сам Філоні, Джеймс Менґолд та Шармін Обейд-Чіной. Також у франшизі є ще кілька серіалів в планах — зокрема «Зоряні війни: Команда скелетів» з Джудом Лоу в головній ролі та «Аколіт» від Леслі Гедланд.
Філоні також вивчає «можливий» другий сезон «Асоки» з Розаріо Довсон у ролі джедая Асоки Тано.
«Я зможу висловити точку зору на виклики, які постануть перед розповіддю цих історій. Відчуваю свою здатність бути більш корисним, ніж просто сказати: «Ну, джедаї такі, а сітхи такі…», — сказав Філоні.