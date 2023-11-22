Творець «‎Асоки» Дейв Філоні став головним креативним продюсером Lucasfilm

Філоні контролюватиме наступне покоління фільмів та серіалів за «‎Зоряними війнами».

Згідно з Vanity Fair, Дейв Філоні у статусі головного креативного продюсера Lucasfilm працюватиме разом із головним розробником Керрі Бек, підпорядковуючись безпосередньо президенту Кетлін Кеннеді.

Філоні сказав, що відтепер братиме участь у «ранньому ‎запуску» всього, що відбувається у франшизі. Водночас він збереже свою посаду виконавчого віцепрезидента та режисерську роль у фільмі «Нова Республіка», пов’язаному з історіями «Асоки‎», «Мандалорця» та «Книги Боби Фетта».

Дейв перебував за лаштунками всесвіту «‎Зоряних війн» під час роботи над мультсеріалом «‎Війни клонів» та роками тісно співпрацював із Джорджем Лукасом. Філоні продюсував «‎Мандалорця» та «Книгу Боби Фетта», а також розробив анімаційний серіал «‎Повстанці». Згодом він вивів свого персонажа Асоку на перший план, створивши оригінальний серіал для Disney+.

«Зоряні війни» планують грандіозно повернутись на великий екран із щонайменше трьома великим фільмами, які зрежисують сам Філоні, Джеймс Менґолд та Шармін Обейд-Чіной. Також у франшизі є ще кілька серіалів в планах — зокрема «Зоряні війни: Команда скелетів» з Джудом Лоу в головній ролі та «Аколіт» від Леслі Гедланд.

Філоні також вивчає «можливий» другий сезон «Асоки» з Розаріо Довсон у ролі джедая Асоки Тано.