Новини Кіно 22.11.2023 о 11:42 comment views icon

Творець «‎Асоки» Дейв Філоні став головним креативним продюсером Lucasfilm

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Творець «‎Асоки» Дейв Філоні став головним креативним продюсером Lucasfilm

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Філоні контролюватиме наступне покоління фільмів та серіалів за «‎Зоряними війнами».

Згідно з Vanity Fair, Дейв Філоні у статусі головного креативного продюсера Lucasfilm працюватиме разом із головним розробником Керрі Бек, підпорядковуючись безпосередньо президенту Кетлін Кеннеді.

Філоні сказав, що відтепер братиме участь у «ранньому ‎запуску» всього, що відбувається у франшизі. Водночас він збереже свою посаду виконавчого віцепрезидента та режисерську роль у фільмі «Нова Республіка», пов’язаному з історіями «Асоки‎», «Мандалорця» та «Книги Боби Фетта».

Дейв перебував за лаштунками всесвіту «‎Зоряних війн» під час роботи над мультсеріалом «‎Війни клонів» та роками тісно співпрацював із Джорджем Лукасом. Філоні продюсував «‎Мандалорця» та «Книгу Боби Фетта», а також розробив анімаційний серіал «‎Повстанці». Згодом він вивів свого персонажа Асоку на перший план, створивши оригінальний серіал для Disney+.

«Зоряні війни» планують грандіозно повернутись на великий екран із щонайменше трьома великим фільмами, які зрежисують сам Філоні, Джеймс Менґолд та Шармін Обейд-Чіной. Також у франшизі є ще кілька серіалів в планах — зокрема «Зоряні війни: Команда скелетів» з Джудом Лоу в головній ролі та «Аколіт» від Леслі Гедланд. 

Філоні також вивчає «можливий» другий сезон «Асоки» з Розаріо Довсон у ролі джедая Асоки Тано.

«Я зможу висловити точку зору на виклики, які постануть перед розповіддю цих історій. Відчуваю свою здатність бути більш корисним, ніж просто сказати: «Ну, джедаї такі, а сітхи такі…», — сказав Філоні. 

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