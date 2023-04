«Асока» та три нові фільми у всесвіті «Зоряних війн»: головні трейлери та анонси Star Wars Celebration 2023

7 квітня у Лондоні стартував чотириденний фестиваль Star Wars Celebration 2023, присвячений франшизі «Зоряні війни». На цей час анонсовано три нові фільми Lucasfilm, названо дати виходу серіалів «Асока» (плюс трейлер) та «Аколіт», а також представлено режисерський склад, який працюватиме над другим сезоном шоу «Андор».

Джеймс Менґолд, Дейв Філоні та Шармін Обейд-Чіной – режисери, які знімуть нові фільми про «далеку далеку галактику».

Менґолд, який отримав найбільшу популярність своїми фільмами «Перерване життя» і «Переступити межу», а також «Росомаха» і «Логан» з серії «Людей Ікс», зрежисує фільм, присвячений «першому джедаю». Робота режисера анімації Дейва Філоні («Зоряні війни: Війна клонів», «Зоряні Війни: Повстанці») зосередиться на Новій республіці та буде пов’язана з серіалами «Асока», «Мандалорець» та «Книга Боби Фета».

Найцікавіше, мабуть, те, що у фільмі Обейд-Чіной Дейзі Рідлі повернеться в ролі Рей Скайвокер, яка з нуля будує новий орден джедаїв після подій «Скайвокер. Сходження».

Коли саме фільми з’являться у кінотеатрах невідомо – кажуть, що «найближчими роками».

Спіноф «Мандалорця», створений Джоном Фавро і Дейвом Філоні, почне транслюватися на Disney Plus у серпні 2023 року. Вперше Асока Тано у виконанні Розаріо Довсон (яка повторить роль у новому серіалі) з’являється у другому сезоні «Мандалорця» – після того, як персонажу спочатку відвели роль в анімаційних роботах.

Наташа Лю Бордіццо зіграє у серіалі мандалорську повстанку та художницю Сабін Рен, а Еман Есфанді – зниклого повстанця-джедая Езру Бріджера. Персонажі вперше з’явилися в анімаційному фільмі «Зоряні війни: Повстанці», який закінчився тим, що Езра зник у невідомих краях разом із гранд-адміралом Трауном, а Асока та Сабіна вирушили на його пошуки. З огляду на те, що у другому сезоні «Мандалорця» Асока все ще шукає Трауна, цілком зрозуміло, що серіал і надалі зосередиться на їхній місії.

Гайден Крістенсен повторить роль Енакіна Скайвокера, яку вперше виконав у приквелах «Зоряних воєн» і останнім часом грав у серіалі Disney+ «Обі-Ван Кенобі». Оскільки Дарт Вейдер уже мертвий до цього моменту історії, цілком імовірно, що він з’явиться у спогадах, або як привид Сили — або все й одразу.

У серіалі також з’явиться Рей Стівенсон, який зіграє Ґара Саксона, а також українська акторка Іванна Сахно у поки невідомій ролі.

На фестивалі підтвердили, що мінісеріал «Аколіт» від Леслі Гедланд («Матрьошка»), який розповість про події, що відбулися наприкінці Епохи Розквіту Республіки, дебютує на Disney Plus у 2024 році. Головні ролі у серіалі виконують Амандла Стенберг, Керрі-Енн Мосс та Лі Джон Дже («Гра в кальмара»).

Наприкінці 2019-го року Гедланд заявила про бажання попрацювати з франшизою «Зоряні війни» і з квітня 2020 розпочала розробку нового серіалу для Lucasfilm.

На фестивалі ексклюзивно (оскільки знімання ще тривають) продемонстрували кадри серіалу, де видно храм джедаїв, бій Мосс зі Стенберг та групу джедаїв, що орудують мечами.

Про сюжет мало що відомо, однак серіал ймовірно зосередиться на появі ситхів — групи темних джедаїв, які збираються завоювати галактику. У каноні «Зоряних війн» слово «аколіт» використовувалося для опису солдатів ситхів.

Disney і Lucasfilm показали трейлер серіалу «Зоряні війни: Команда скелетів» з Джудом Лоу в головній ролі. Дата виходу не вказана, але у планах був 2023 рік.

У кліпі показали групу дітей (Раві Кебот-Коньєрс, Кіріана Краттер і Роберт Тімоті Сміт), які перебувають далеко за межами дому й загублені в космосі, разом з короткою появою Лоу в образі таємничого джедая.

Джон Фавро та Дейв Філоні представили режисерську групу, яка зніматиме різні епізоди шоу: Деніелс, Джон Воттс, Девід Лоурі, Джейк Шраєр, Брайс Даллас Говард і Лі Айзек Чанг.

Перший сезон із 12 епізодів серіалу «Андор», створений Тоні Гілроєм, дебютував у вересні та отримав широке визнання за розгалужене базове зображення формування Альянсу повстанців. Події у серіалі розгортаються за п’ять років до подій «Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія» і розповідають про рік із життя Кассіана Андора — де він з цинічного дрібного злочинця перетворюється на повстанця, який здатний віддати життя за Галактику.

На кадрах другого сезону, оприлюднених Luscasfilm на фестивалі, Мон Мотма намагається згуртувати повстання. Лиходій Сіріл Карн, здається, також відіграє більшу роль у шоу. Тим часом Кассіан Андор з’являється з новою зачіскою. Є тут й кілька нових персонажів.

Новий сезон «Андора» ймовірно розгортатиметься у форматі, який значно відрізняється від першого. Дієґо Луна повернеться до головної ролі у компанії зі Стелланом Скашґордом, Женев’єв О’рейлі, Кайлом Соллером, Адріа Архона, Деніз Ґоф, Фей Марсей та Варадою Сету.

Сезон із 12 епізодів охопить чотирирічний період перед подіями «Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія». Очікується, що знімання завершаться у серпні, а шоу вийде на Disney+ у серпні 2024 року.

