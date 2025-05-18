Творець гри Space Invaders: «Не було жодних менеджерів чи втручання … Розробникам важливо творити самостійно»

Оригінальна Space Invaders / Taito

Творець класичної аркади Space Invaders вважає, що розробникам варто давати можливість створити гру самим, а вже потім слухати відділ продажів. Коли він починав, йому ніхто не вказував.

Відома всім класична аркадна гра про збиття космічних загарбників створювалася без жодного впливу керівництва чи маркетологів. Її автор Тосіхіро Нісікадо досі переконаний, що це корисний досвід для будь-якого розробника. На його переконання, зовнішній вплив має бути вторинним.

У розмові з Time Extension він згадав часи ігровій індустрії, коли більшість його робіт після завершення одразу йшли в масове виробництво. Щоправда, наклади тоді були набагато меншими.

«Мені дуже пощастило з цим. Мій стиль роботи полягав у тому, щоб самостійно придумати гру та створити її. Не було жодних менеджерів, які б вносили зміни, чи будь-якого втручання зверху. Тому я вважаю, що для творчих людей та розробників дуже важливо спробувати створити щось самостійно, а потім подивитися, цікаво це, чи ні», — розповідає Нісікадо.

За словами розробника, подібний спосіб роботи швидко змінився, коли ігри Taito переживали бум, а студія розширювалася. Від творців все частіше вимагали прислухатися до команди з продажу, яка пропонувала нові концепції ігор, які мали б продаватися. Розробку починали вже на основі цього. Тосіхіро Нісікадо досі вважає, що це неправильний підхід. Він каже, що розробники повинні спочатку спробувати створити гру самостійно, а потім вона має розширюватися у більший проєкт.

Space Invaders була розроблена Нісікадо у 1978 році, тоді ж і випущена. Початково гра призначалася для аркадних ігрових автоматів і невдовзі перекочувала на комп’ютери. Вона мала великий вплив на індустрію та є такою ж класикою, як Pac-Man чи Tetris.

Джерело: GamesRadar