Збивайте дрони на F-16: український розробник створив HTML-гру Russian Invaders

Український розробник створив ремейк культової гри Space Invaders — Russian Invaders. В ній потрібно у ролі пілота F-16 збивати російські дрони та ракети.

Про ідею створення гри девелопер розповів в своєму дописі на форумі DOU.

Ідея створення

На створення проєкту розробника надихнуло повсякденне зведення статистики від Повітряних Сил України та гра з дитинства Space Invaders.

«Поєднання космічного шутеру з інфографікою від наших збройних сил перетворилось на такий от результат», — зазначив розробник.

Поштовхом ж до створення гри стало, за словами розробника, змінення політики цін у ком’юніті Unity. Після цього почався пошук альтернативних рушіїв.

«Зазвичай моя робота, як аніматора, проходить в Spine та Unity. Моя прихильність до опенсорс підштовхнула мене розглянути Godot Engine як основну платформу розробки», — резюмував девелопер.

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Геймплей

На даний момент гра має 10 рівнів складності. С кожним рівнем додається нова кількість ворогів та збільшується їх швидкість.

Одна з основних цілей проєкту — привернути увагу до допомоги Україні, тож гравці побачать посилання на United24.

Пограти можна в браузері за посиланням (бажано Chrome/Firefox).

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