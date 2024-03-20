Amazon опублікувала уривок з першого епізоду серіалу Fallout — і це Дикий, дикий (антиутопічний) Захід

Телеадаптація знаменитої серії постапокаліптичних ігор Fallout стартує на Prime Video з 11 квітня (усі 8 епізодів вийдуть одночасно).

Після публікації тизеру, а згодом й повноцінного трейлеру, Amazon поділилась однією зі сцен серіалу, яка демонструє постапокаліптичну атмосферу та динаміку між трьома персонажами: Люсі (Елла Пернелл) намагається протистояти гулю (Волтон Ґоґґінс), де їй на допомогу поспішає один з членів Братства Сталі.

Події серіалу Fallout, який розповідає про виживання людства у ​​постапокаліптичному майбутньому, розгорнуться у 2296 році — через 219 років після ядерної війни. Сюжет є частиною канону ігрової серії, але розповідає самостійну історію, побудовану навколо трьох ключових персонажів — молодої дівчини Люсі, жительки «Сховища 33», її батька та наглядача Сховища Генка, а також гуля-найманця Купера Говарда.

Головні ролі в телеадаптації зіграли Елла Пернелл («Шершні»), Волтон Ґоґґінс («Виправданий») і Кайл Маклаклен («Твін Пікс»). Шоураннери — Джонатан Нолан і Ліза Джой («Край „Дикий Захід“»).

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