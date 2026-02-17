tradfi
Тисячолітній сокіл і компанія: реальний транспорт, яким надихались "Зоряні війни" 

"Тисячолітній сокіл" /Wikipedia

“Зоряні війни” залишаються однією з найпопулярніших франшиз у світі. Однак творці багатьох концепцій надихались реальним транспортом.


Більшістю ранніх проєктів “Зоряних війн” опікувалась одна людина. Художник та інженер Колін Кантвелл до знайомства з Джорджем Лукасом у 70-х роках працював у NASA. Його авторству належать оригінальні ескізи винищувача TIE Fighter, X-Wing, зоряного руйнівника та Зірки Смерті. Зокрема, як зазначається на сайті самого Кантвелла, на Y-Wing його надихнув торпедний бомбардувальник часів Другої світової TBF. Серед запозичених елементів дизайну, стрілок, що розміщується спиною до пілота у нижній частині фюзеляжу. Також Кантвелл, нині вже на жаль покійний, стверджував, що став першим найнятим Джорджем Лукасом співробітником Lucasfilm.

Торпедний бомбардувальник TBF/ВМС США

Для виробництва макетів для знімання ескізи Кантвелла використав Ральф Маккуоррі. Y-Wing з’являвся у різних фільмах франшизи, закріпивши за собою статус класичного літака “Зоряних війн”. У 2016 році, відповідаючи на запитання користувачів Reddit,  Кантвелл розповів, що надихнувся ідеєю створення X-Wing, перебуваючи якось у пабі у Великій Британії. Ідея з’явилась під час спостереження за гравцями в дартс. Він додав, що тоді дуже хотів, щоб цей винищувач значно відрізнявся від усіх інших у франшизі. 

Винищувач “X-Wing”/Wikipedia

Перші моделі він створював з пластикових деталей, яких в нього була ціла купа у ящиках. Кантвелл також погодився, що деякі з його проєктів, попри унікальний зовнішній вигляд, конструктивно виглядають нелогічними. Він пояснив, що приділяв 80% уваги саме зовнішньому вигляду й лише 10% аеродинаміці та ще 10% — унікальності. 

Культовий “Тисячолітній сокіл” розпочинався з чогось більш подібного до піратського корабля Хана Соло. На бажання художника, він мав виглядати схожим на ящірку. Однак у телесеріалі, що виходив тоді одночасно із “Зоряними війнами”, вже був представлений подібний дизайн. Перероблений дизайн вже не був схожим на механічну ящірку.


Пізніше корабель принцеси Леї, який брав участь у прориві блокади, мав оригінальний дизайн “Тисячолітнього сокола”. Його кабіна була у формі риби-молота — початкової ідеї Кантвелла. Пізніше дизайн цього космічного корабля став одним з найбільших наборів конструктора LEGO.

Ми писали, що нові “Зоряні війни” з Раяном Гослінгом “багато в чому” наслідуватимуть “Дивні дива”. Між тим Зйомки фільму “Зоряні війни: Зоряний винищувач” офіційно завершено.

Phantom MK-1 замість T-800: американські бойові роботи наслідують “Зоряні війни”, а не “Термінатора”

Джерело: SlashGear

